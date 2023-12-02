БАТЭ повторил свой худший результат в истории по набранным очкам 4 2.12.2023, 17:10

2,166

Бронза — у «Торпедо-БелАЗ».

В сезоне-2023 чемпионата Беларуси по футболу БАТЭ занял 5-е место с 47-ю очками, пишет «Трибуна».

Таким образом, БАТЭ повторил свой худший результат в истории по набранным очкам, который команда имела в 2005 году.

Это худший результат клуба в истории чемпионата Беларуси.

«Торпедо-БелАЗ» завершил сезон высшей лиги 2023-го года на третьем месте с 49 очками. В активе у жодинского клуба 12 побед, 13 ничьих и 3 поражения.

За последние 8 сезонов чемпионата Беларуси это наименьшее количество очков, которого хватило для завоевания бронзовых медалей. Ранее, в 2015 году с таким же результатом третьим в ЧБ стал «Шахтер».

Чемпионом Беларуси по футболу стало минское «Динамо», второе место у гродненского «Немана».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».