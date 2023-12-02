На планете вот-вот вспыхнет очередная война 3 Алексей Голобуцкий

2.12.2023, 21:21

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Алексей Голобуцкий

США должны будут вмешаться.

В это воскресенье, 3 декабря будет довольно странный референдум в Венесуэле - практически аналог Крымского и «добаситского», только еще и извне: о присоединении более богатой (и большей) части территорий другого государства, Гайаны. Фактически, об откусывании 2/3 Гайаны.

Формально ставится вопрос «Согласны ли вы всеми способами, в соответствии с законом, отвергнуть линию, обманным образом навязанную решением Парижского арбитража 1899-го года, которая стремится лишить нас нашей Гайаны-Эссекибо?» (факт – захваченный Великобританией Эссекибо отдал Гайане международный арбитраж, где Венесуэла даже не была представлена). И еще 4 вопроса в том же направлении: подгрести территории наконец под себя.

После обнародования результатов референдума - то есть, где-то на следующей неделе - ожидается начало боевых действий буквально «на заднем дворе» США.

Эссекибо (для Гайаны - Territorio del Esequibo, для Венесуэлы - Zona en Reclamación, «спорные территории) - это 160 тысяч км2. О «спорности территорий» позволяет говорить война 1895-1899 гг. – тогда воевали из-за обретения золотых месторождений. А теперь эти территории вновь стали очень родными Венесуэле, потому что американская ExxonMobile собралась активно разрабатывать найденные на шельфе Эссекибо крупные нефтяные месторождения. Следовательно, должны уйти большие деньги - и подсанкционный, гиперинфляционный, дефицитный, кризисный Каракас убежден, что деньги должны пойти именно ему, а не Гайане.

Всем понятно, что когда речь идет о больших деньгах, мирный сценарий невозможен априори. Потому что Каракас хочет этих денег несмотря ни на что. Итак, через неделю на планете будет новая война. Буквально под боком в США - которые как раз собирались в Гайане сформировать еще одну военную базу, чтобы взять проблемную Венесуэлу в смирительное кольцо.

Собственно, ситуация прогнозируемая. Так оно и случается, когда «всемирный полицейский» занимается неизвестно чем и позволил Кремлю приоткрыть врата в ад, - все идет в разнос.

То есть, Кремль решил, что может себе позволить нападение на Украину, финансирование и организацию нападения ХАМАС на партнерский Израиль. Поджигание ситуации на всем Ближнем Востоке. И будет ли кто-то серьезно сомневаться, что к вооруженной решимости Венесуэлы тоже имеет прямое отношение один северный диктатор?

Потому что войну буквально под боком (3000 км, буквально рядом через Кубу и Гаити – это не 10 000 км от Крыма) США не будет игнорировать. Тем более, Гайана по сравнению с накачанным российским оружием Венесуэлой – такое, ничто.

Алексей Голобуцкий, «Фейсбук»

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