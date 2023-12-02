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Литовские футболисты не будут играть с Беларусью в Лиге наций

  • 2.12.2023, 21:47
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Литовские футболисты не будут играть с Беларусью в Лиге наций

Они хотели избежать этих матчей «любой ценой».

Национальная сборная Беларуси не сыграет с Литвой в переходных матчах Лиги наций. Так решил 2 декабря исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает «Прессбол».

Сборная Беларуси выступала в дивизионе «C» (третьем по силе) розыгрыша Лиги наций-2022/23. В компании Словакии, Азербайджана и Казахстана наша команда заняла последнее место в группе, не победив ни разу. В марте 2024 года ей предстояли стыковые матчи с Литвой за право остаться в дивизионе «C».

Но решением УЕФА Беларусь освобождена от данных встреч, как одна из двух лучших команд среди аутсайдеров (вторым счастливчиком стали киприоты). Литовцы, в свою очередь, которые хотели «любой ценой» избежать матчей с нашей сборной, встретятся с Гибралтаром.

Жеребьевка Лиги наций-2024/25 состоится 8 февраля 2024 года в Париже.

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