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ЦАХАЛ усилил бомбардировки террористов в секторе Газа

  • 2.12.2023, 22:28
ЦАХАЛ усилил бомбардировки террористов в секторе Газа

Нанесены удары по 50 целям боевиков.

Израильские военные нанесли удары по более чем 50 целей ХАМАС в районе города Хан-Юнис на юге Газы, а также на севере анклава.

Военные сообщили, что с момента возобновления боевых действий два дня назад в Газе было поражено более 400 целей, передает «Голос Америки». Американские СМИ сообщили, что США предоставили Израилю большие бункерные бомбы и десятки тысяч других видов оружия, чтобы помочь вытеснить ХАМАС из сектора Газа.

По некоторым данным, речь может идти о поставке примерно 15 тыс. бомб и 57 тыс. артиллерийских снарядов. Это оружие направлено Израилю вскоре после террористической атаки ХАМАС, но эти поставки продолжались и в последние дни.

При этом, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что пауза в боевых действиях закончилась, потому что «ХАМАС отказался от взятых на себя обязательств». Блинкен также заявил, что США совместно с Израилем работают над планом защиты гражданских в южной части Газы. По словам Блинкена, «фактически, еще до того, как пауза закончилась, ХАМАС совершил жестокий теракт в Иерусалиме, убив трех человек... ХАМАС начал обстрел ракетами (Израиля) еще до окончания паузы». Госсекретарь США также заявил, что ХАМАС «отказался от взятых на себя обязательств по освобождению некоторых заложников».

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