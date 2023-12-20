У Крынок миномет РФ взорвался из-за снаряда КНДР

У Крынок миномет РФ взорвался из-за снаряда КНДР2
- 20.12.2023, 8:40
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В рядах оккупантов есть «200-е» и «300-е».
На левобережной части Херсонской области Украины у села Крынки взорвался миномет ВС РФ калибра 120 мм.
Причиной стали некачественные мины, которые РФ получила из Северной Кореи, передает dialog.ua.
Об этом вечером 19 декабря также сообщил российский Z-канал «ВДВ за Честность и Справедливость», за которым стоят офицеры группировки «Днепр» ВС РФ.
«Стало известно о разрыве нашего 120-го миномета в районе Крынок, есть погибшие и раненые минометчики… Основная версия — бракованные мины из Северной Кореи», - сообщили военные РФ.
Они отметили, что из-за некачественных северокорейских снарядов армия РФ регулярно несет потери как в живой силе, так и в технике.
Регулярно происходят инциденты с разрывом дула артиллерийских систем при их использовании.
«Люди, допустившие использование некачественных боеприпасов… не понесли никакой ответственности. А это значит, что использование этого опасного де**ма будет продолжатся», - сообщил Z-канал.