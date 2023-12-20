«Хотела отметить юбилей с семьей»7
- 20.12.2023, 9:51
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Что известно об Александре Каско, которой присудили 10 лет после возвращения в Беларусь.
О задержании Александры Каско стало известно в феврале 2023 года. Тогда она решила вернуться домой из Польши и на следующий день была задержана.
Александре Каско 30 лет. Родом она из Ружан. Это местечко в Пружанском районе Брестской области. После девушка перебралась в Волковыск. Отучилась на медсестру, работала в поликлинике, пишет nashaniva.com.
Вот как описывает ее подруга:
«Александра, или просто Санька — это человечище с огромной буквы. Отзывчивая, чуткая, всегда готова помочь. Обычная девушка из обычного города, но с огромным чувством совести и справедливости».
Известно, что в 2020-м она участвовала в движении за свободные выборы — это она рассказывала в интервью «Белсату». Друзья рассказали, что произошло после:
«Около десяти задержаний, сутки, ИВС и допросы. Из-за угроз и давления главного врача ее уволили из поликлиники, а в городе на нее буквально охотились силовики. Поэтому в 2021-м она уехала из страны.
Ее задержали на следующий день после возвращения, когда она уже была у родителей, изъяли технику. Мне она говорила, что поехала делать визу. Но другой подруге призналась, что хотела отметить 30-летие с семьей».
Сначала девушке дали 10 суток ареста за «распространение экстремистских материалов. Но на свободу она не вышла. Сначала ей вменяли статью 361-4, «содействие экстремистской деятельности». Впоследствии добавились еще семь статей, среди которых «разжигание вражды или розни» и «создание экстремистского формирования».
На провластных каналах вышел фильм, где девушке вменили сотрудничество с волонтерскими организациями и администрирование телеграм-каналов. Это же обвинение повторил в своем релизе и Следственный комитет.
Сегодня над девушкой закончился суд, на котором ей присудили десять лет лишения свободы.
«В тюрьме она не унывает и строит планы на будущее, поддерживает других заключенных и передает приветы всем, кто не молчит», — говорит друг девушки.