«Хотела отметить юбилей с семьей» 7 20.12.2023, 9:51

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Александра Каско

Что известно об Александре Каско, которой присудили 10 лет после возвращения в Беларусь.

О задержании Александры Каско стало известно в феврале 2023 года. Тогда она решила вернуться домой из Польши и на следующий день была задержана.

Александре Каско 30 лет. Родом она из Ружан. Это местечко в Пружанском районе Брестской области. После девушка перебралась в Волковыск. Отучилась на медсестру, работала в поликлинике, пишет nashaniva.com.

Вот как описывает ее подруга:

«Александра, или просто Санька — это человечище с огромной буквы. Отзывчивая, чуткая, всегда готова помочь. Обычная девушка из обычного города, но с огромным чувством совести и справедливости».

Известно, что в 2020-м она участвовала в движении за свободные выборы — это она рассказывала в интервью «Белсату». Друзья рассказали, что произошло после:

«Около десяти задержаний, сутки, ИВС и допросы. Из-за угроз и давления главного врача ее уволили из поликлиники, а в городе на нее буквально охотились силовики. Поэтому в 2021-м она уехала из страны.

Ее задержали на следующий день после возвращения, когда она уже была у родителей, изъяли технику. Мне она говорила, что поехала делать визу. Но другой подруге призналась, что хотела отметить 30-летие с семьей».

Сначала девушке дали 10 суток ареста за «распространение экстремистских материалов. Но на свободу она не вышла. Сначала ей вменяли статью 361-4, «содействие экстремистской деятельности». Впоследствии добавились еще семь статей, среди которых «разжигание вражды или розни» и «создание экстремистского формирования».

На провластных каналах вышел фильм, где девушке вменили сотрудничество с волонтерскими организациями и администрирование телеграм-каналов. Это же обвинение повторил в своем релизе и Следственный комитет.

Сегодня над девушкой закончился суд, на котором ей присудили десять лет лишения свободы.

«В тюрьме она не унывает и строит планы на будущее, поддерживает других заключенных и передает приветы всем, кто не молчит», — говорит друг девушки.

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