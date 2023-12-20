Что за важную станцию в Крыму поразили украинские спецслужбы Роман Свитан

20.12.2023, 18:46

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Роман Свитан

Украинские морские дроны могут заговорить.

В ночь на 20 декабря были атакованы объекты в оккупированном Крыму. В частности, Центр дальней космической связи Воздушно-космических сил РФ в селе Витино Сакского района и воинская часть возле Алушты. Объясню, что такое Центр дальней космической связи и что может означать этот удар.

Несколько таких центров при СССР было в Украине — в Крыму и в районе Полтавы. Это станции дальней космической связи загоризонтного контроля. Что являет собой такая станция — это станция связи само собой, а также станция локации. Потому уничтожение этих станций дает возможность, первое, двигаться нашим БЭКам (безэкипажным катерам). Ведь иногда БЭКом можно управлять с помощью ретрансляторов, которые могут висеть в воздухе. И такие станции космической связи могут их видеть на большой дальности. Если не видят зенитно-ракетные комплексы, то эти станции могут увидеть наши ретрансляторы для БЭКов. Естественно, это те станции, которые видят AWACS натовские в Румынии. И они же могут видеть самолеты ну и беспилотники-разведчики, которые контролируют Черное море, НАТОвские в том числе, может и наши самолеты.

Для нас, чем хорошо уничтожение любых ушей, глаз и систем связи российских, это то, что они перестанут снимать информацию. То есть ту информация, которая заходит. У них тоже есть система внутренней связи, тактической связи, передачи тактической информации. И уничтожая любые локаторы, либо системы связи, мы отсекаем уши и глаза. Делаем противников беззвучными, слепыми и глухими. Одна из первых задач, как раз уничтожение локаторов и систем связи.

Означает ли это, что скоро наши морские дроны могут заговорить — я мягко намекаю, что есть такая возможность. Но надо еще узнать, до какой степени удалось поразить оборудование такой станции. В Крыму больше 150 стационарных объектов. Это еще те, которые Советским Союзом в свое время построены были и никуда они не делись. Потому, естественно, зная, где это все находится, особенно локаторы, станции космической связи. Это такие решетки — сотни метров квадратных. Сильно их не перенесешь. Поэтому, непонятно, почему до сих пор мы их еще не достали. Но, видно, это время пришло. Появилось достаточное количество беспилотников у спецслужб. Это либо СБУ, либо ГУР. Посмотрим, кто в ближайшие сутки возьмет на себя ответственность за этот удар. Это сделала либо одна, либо другая из наших спецслужб. Они как раз вычисляют расположение, нахождение командного состава, машин управления, и уничтожают саму станцию плюс систему управления этой станцией.

Роман Свитан, New Voice

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