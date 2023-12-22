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ВСУ уничтожили не только три российских Су-34

  • 22.12.2023, 17:07
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ВСУ уничтожили не только три российских Су-34

Погибли и некоторые оккупанты.

В результате сегодняшнего уничтожения на южном направлении трех российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 погибли и некоторые оккупанты.

Об этом NV сообщил источник в украинской разведке, который не уточнил, идет ли речь в этом случае о пилотах.

Собеседник редакции отметил, что самолеты были сбиты над территорией, которую контролируют россияне. «Подтверждение по ликвидированным оккупантам продолжается, точно есть погибшие», — добавил он.

Сегодня командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук сообщил об уничтожении трех вражеских самолетов около полудня. Он назвал это ответом на ночное «послание» российских военных на одном из сбитых дронов-камикадзе. Они написали на нем: «Сдохните, с*ки».

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат назвал сбитие самолетов «блестяще спланированной операцией по уничтожению врага на подступах к нашему государству».

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