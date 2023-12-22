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Глава МИД Польши под звуки сирены объяснял цель визита в Киев

  • 22.12.2023, 23:15
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Глава МИД Польши под звуки сирены объяснял цель визита в Киев

Видео.

Брифинг министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и нового главы МИД Польши Радослава Сикорского в Киеве проходил под сигнал воздушной тревоги, когда польский дипломат начал выступать со своим заявлением.

Об этом сообщает «Европейская правда».

«Большое спасибо за приглашение в Киев... Эта воздушная тревога, которую вы все сейчас слышите, – это причина, почему я здесь», – сказал Сикорский.

Он назвал абсолютно неприемлемым, «чтобы соседняя страна нападала на своего соседа под любым предлогом и бомбила города, истребляла полностью регионы, вывозила детей, готовилась к истреблению соседа, который ничего плохого ей не сделал».

Сикорский заявил, что в этой титанической борьбе Польша стоит на стороне Украины.

«Украина является европейским государством. Ее свободный народ, который хочет жить в демократии, в мире, который хочет сам принимать решения относительно своей страны, выбрал свой путь в направлении Европы, в направлении Запада. Вы конечно имеете право для такого выбора», – заявил дипломат.

Он отметил, что Польша будет помогать украинцам защищать право выбора, «чтобы никто не был вынужден бегать в укрытия из-за того, что Путину захотелось восстановить российскую империю».

Дмитрий Кулеба, со своей стороны, отметил, что Сикорский прибыл в Киев несмотря на очередной российский обстрел дронами.

«Радек был по дороге в Киев, когда состоялась очередная атака российско-иранских «Шахедов» на Украину. Но несмотря на очередной обстрел, несмотря на угрозы Радек не развернулся, он приехал в Киев. И это еще раз показывает, что Польша поддерживает Украину в тяжелые времена, и ничто не способно отпугнуть или изменить эту поддержку», – сказал Кулеба.

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