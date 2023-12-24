Три сбитых Су-34 – это еще цветочки Ян Валетов

24.12.2023, 15:27

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Ян Валетов

Фото: УНИАН

Россиянам лучше не смотреть на небо.

Как я помню, «доблестная» русская армия в первый же день своим высокоточным оружием уничтожила все, до чего могла дотянуться и гордо заявляла, что небо принадлежит им. А все эти стингеры, стрелы и прочий мусор, им не страшны и в учет не берутся.

Истины ради надо сказать, что реально они нанесли Украине большой ущерб. Не такой, как рассказывали, но большой. Приблизительно, как гитлеровцы инфраструктуре СССР в июне 1941 года. Без помощи союзников украинцы бы упали за пару месяцев, несмотря на героическое сопротивление. Но, к счастью, мобильные современные средства поражения у ВСУ были. Как и старые советские, до которых эти высокоточные … не дотянулись.

Ну, а дальше... Спасибо союзникам, одним героизмом войны не выигрываются. Свежеподвезенный «Патриот» завалил три су-34 и один К-52 на южном направлении. А вскоре в небе появятся первые эскадрильи F-16 и проблема с КАБами станет решаемой. И небо над фронтом посвободнее.

Так что высокоточным … советую приготовится.

Нет ничего вечного. Понятно, что привычка издеваться над теми, кто слабее, за один раз не лечится. Но мы будем над этим работать.

Конечно же, это не победа, да и говорить о победе пока не ко времени, и что будет победой пока мы все не понимаем. Но нанесение противнику максимального ущерба - это уже успех.

Ян Валетов, t.me

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