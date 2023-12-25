Баскетболисты «Минска» проиграли 19-й матч подряд в Единой лиге ВТБ 25.12.2023, 20:57

Сегодня минчане проиграли московскому ЦСКА.

Баскетбольный клуб «Минск» принимал лидера регулярного сезона Единой лиги ВТБ — московский ЦСКА.

Матч проходил на «Минск-Арене» и завершился победой гостей со счетом 83:97 (23:23, 17:29, 22:29, 21:16).

В составе хозяев самым результативным оказался Джарред Огунгбеми-Джексон, набравший 20 очков.

Далее столичная команда примет участие в финале четырех Кубка Беларуси. А уже 7-го января «Минск» сыграет с командой своего бывшего тренера Ростислава Вергуна. Матч с «Уралмашем» начнется в 15.00.

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