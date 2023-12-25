закрыть
25 декабря 2023, понедельник, 21:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Баскетболисты «Минска» проиграли 19-й матч подряд в Единой лиге ВТБ

  • 25.12.2023, 20:57
Баскетболисты «Минска» проиграли 19-й матч подряд в Единой лиге ВТБ

Сегодня минчане проиграли московскому ЦСКА.

Баскетбольный клуб «Минск» принимал лидера регулярного сезона Единой лиги ВТБ — московский ЦСКА.

Матч проходил на «Минск-Арене» и завершился победой гостей со счетом 83:97 (23:23, 17:29, 22:29, 21:16).

В составе хозяев самым результативным оказался Джарред Огунгбеми-Джексон, набравший 20 очков.

Далее столичная команда примет участие в финале четырех Кубка Беларуси. А уже 7-го января «Минск» сыграет с командой своего бывшего тренера Ростислава Вергуна. Матч с «Уралмашем» начнется в 15.00.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наперсточники в погонах
Наперсточники в погонах Ирина Халип
И эти люди собирались воевать с НАТО
И эти люди собирались воевать с НАТО Антон Швец
Жив ли Николай Статкевич?
Жив ли Николай Статкевич? Наталья Радина
Что за важную станцию в Крыму поразили украинские спецслужбы
Что за важную станцию в Крыму поразили украинские спецслужбы Роман Свитан