Турция повысила минимальную заработную плату на 49% 27.12.2023, 23:10

В ноябре годовой уровень инфляции в стране поднялся до 61,98%.

Ежемесячная минимальная заработная плата в Турции составит 17 002 турецких лиры ($578,31) в 2024 году, заявил в среду министр труда Ведат Исихан. Это на 49% больше установленного в июле 2023 года уровня и на 100% выше, чем в январе, пишет Reuters.

«Мы выполнили свое обещание не допустить, чтобы наши работники были раздавлены инфляцией», – цитирует турецкого министра агентство Вloomberg.

Рост минимальной зарплаты связан со стремлением властей снизить нагрузку на стоимость жизни перед местными выборами в мае. Инфляция в Турции в ближайшие месяцы может превысить 70%.

В ноябре годовой уровень инфляции в стране поднялся до 61,98%.

Инфляция резко возросла после валютного кризиса в конце 2021 года и достигла 24-летнего пика в 85,51% в октябре 2022 года. В этом году лира потеряла около 35% своей стоимости.

Падение стоимости турецкой валюты усилилось после переизбрания Реджепа Эрдогана президентом страны.

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