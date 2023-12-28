Греция готова предложить Великобритании «большие сокровища» за мрамор Парфенона 28.12.2023, 19:06

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Греческое правительство готово расстаться с некоторыми своими величайшими сокровищами, чтобы «заполнить пустоту» в Британском музее, если мрамор Парфенона вернут в Афины, пишет The Guardian.

Министр культуры Греции Лина Мендони отметила, что в случае возвращения в Афины шедевров V века до нашей эры греческие галереи Британского музея «никогда не будут пустыми». «Наша позиция четкая. Если скульптуры будут возвращены в Афины, Греция готова организовать выставки ценных артефактов, которые заполнят эту пустоту», — добавила Мендони.

Мендони рассказала, что в переговорах с Лондоном еще не обсуждались конкретные артефакты. Она заверила, что древности, которые Греция предлагает вместо мраморных скульптур, восстановят интерес иностранных посетителей к греческим галереям Британского музея.

Однако министр подчеркнула, что любое соглашение и все его детали должны коррелироваться с греческим законом о культурном наследии.

С момента зарождения идеи культурного обмена появились предположения, что в Британию отправят Маску Агамемнона — золотую погребальную маску, датируемую серединой II тысячелетия до нашей эры. Некоторые историки называют ее «Моной Лизой доисторических времен».

Коллекция Британского музея включает в себя почти половину 160-метрового фриза Парфенона, изображающего процессию к храму Панафинейского фестиваля в честь богини Афины. Кроме того, там есть 15 скульптурных панелей и 17 фронтонных фигур, которые были частью уникальной отделки собора.

Конфликт между Афинами и Лондоном вокруг мраморных скульптур Парфенона считают самым длительным культурным спором Европы. В период 1801—1811 годов британский посол в Османской империи Томас Брюс (лорд Элгин) вывез из Греции в Лондон часть мраморов Парфенона — главного храма Афинского акрополя.

В 1983 году греческое правительство официально обратилось к правительству Великобритании с просьбой вернуть мрамор в Грецию, а впоследствии внесло спор в список ЮНЕСКО.

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