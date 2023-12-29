Во время удара по БДК «Новочеркасск» в порту был поврежден «особый» для РФ корабль 29.12.2023, 8:31

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Стало известно о еще одном подбитом «скандальном» судне.

Сухогруз, замешанный в нелегальном вывозе украинского зерна, был поврежден во время удара по большому десантному кораблю «Новочеркасск» в оккупированной Феодосии, что в Крыму. Об этом сообщает «Крым.Реалии».

Сухогруз SAN COSMAS, шедший под флагом Танзании, был поврежден во время удара по российскому большому десантному кораблю «Новочеркасск» в порту Феодосии. Судно было пришвартовано возле зернового терминала.

По данным украинских СМИ, судно SAN COSMAS ранее неоднократно было замечено в заходах в крымские порты и фигурировало в скандале, связанном с перевозками похищенного украинского зерна. Судно, которое ранее называлось LAODICEA, было замечено в Черном море в сопровождении российских военных кораблей.

«Балкер SAN COSMAS менял название в 2023 году. Однако номер IMO остался прежним: 9274343. Этот же номер имело судно, неоднократно замеченное в заходах в крымские порты», — говорится в сообщении СМИ.

После удара по «Новочеркасску» SAN COSMAS остался в порту Феодосии. По состоянию на вечер 28 декабря, судно не покинуло порт.

Напомним, в ночь на 26 декабря в оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов. Подтверждено поражение корабля «Новочеркасск» из состава Черноморского флота России тактической авиацией Воздушных силам ВСУ.

В социальных сетях появились фотографии, на которых видно, что корабль полностью разрушен.

Полковник запаса ВСУ Петр Черник предположил, что мощная детонация на «Новочеркасске» произошла в результате уничтожения ударных дронов типа Shahed. По его словам, Вооруженные силы России могли потерять около двух тысяч таких беспилотников.