Венесуэла разворачивает войска на восточно-карибском побережье 29.12.2023, 9:14

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Что происходит?

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о развертывании войск на восточном побережье из-за «угрозы со стороны Гайаны». Между странами обостряется спор относительно территории Эссекибо, которая контролируется Гайаной, но которую Венесуэла считает своей.

В четверг, 28 декабря, Мадуро выступил в эфире государственного телевидения и объявил о размещении на востоке более пяти тысяч солдат, передает издание Bloomberg.

Это произошло после того, как Гайана получила военный корабль из Великобритании.

«Венесуэла имеет право на защиту себя, на спокойствие и мир. Мы не приемлем провокаций и угроз от кого-либо», – заявил Мадуро, обвинив Гайану в нарушении подписанного две недели назад соглашения о продолжении переговоров по Эссекибо без применения оружия.

Президент Венесуэлы подчеркнул, что этот шаг – «лишь первый этап более широкого плана», который может привести к эскалации этого территориального спора.

Командующий Военно-морскими силами Венесуэлы Нил Вильямисар сообщил, что были развернуты 5682 военнослужащих из нескольких компонентов армии страны, а также три океанских патрульных корабля, три многоцелевых корабля, семь ракетных катеров и более 20 истребителей, в том числе 12 самолетов «Су».

Ранее Великобритания подтвердила свою поддержку Гайаны после возобновления приграничных претензий Венесуэлы в регионе Эссекибо.

После визита британского министра по делам Северной и Южной Америки, Карибского бассейна и заморских территорий Дэвида Ратли, Великобритания направила военный корабль Королевского флота, известный как HMS Trent, в Гайану для участия в совместных учениях.

Отметим, что главная ценность Эссекибо – огромные разведанные запасы нефти, а также золотые месторождения. Потенциально нефтяные залежи составляют 10 млрд баррелей, а это 4-е место в мире по объему и 1-е место в мире по пересчету баррелей на одного жителя страны.

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