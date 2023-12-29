закрыть
29 декабря 2023, пятница, 9:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Венесуэла разворачивает войска на восточно-карибском побережье

  • 29.12.2023, 9:14
  • 1,832
Венесуэла разворачивает войска на восточно-карибском побережье

Что происходит?

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о развертывании войск на восточном побережье из-за «угрозы со стороны Гайаны». Между странами обостряется спор относительно территории Эссекибо, которая контролируется Гайаной, но которую Венесуэла считает своей.

В четверг, 28 декабря, Мадуро выступил в эфире государственного телевидения и объявил о размещении на востоке более пяти тысяч солдат, передает издание Bloomberg.

Это произошло после того, как Гайана получила военный корабль из Великобритании.

«Венесуэла имеет право на защиту себя, на спокойствие и мир. Мы не приемлем провокаций и угроз от кого-либо», – заявил Мадуро, обвинив Гайану в нарушении подписанного две недели назад соглашения о продолжении переговоров по Эссекибо без применения оружия.

Президент Венесуэлы подчеркнул, что этот шаг – «лишь первый этап более широкого плана», который может привести к эскалации этого территориального спора.

Командующий Военно-морскими силами Венесуэлы Нил Вильямисар сообщил, что были развернуты 5682 военнослужащих из нескольких компонентов армии страны, а также три океанских патрульных корабля, три многоцелевых корабля, семь ракетных катеров и более 20 истребителей, в том числе 12 самолетов «Су».

Ранее Великобритания подтвердила свою поддержку Гайаны после возобновления приграничных претензий Венесуэлы в регионе Эссекибо.

После визита британского министра по делам Северной и Южной Америки, Карибского бассейна и заморских территорий Дэвида Ратли, Великобритания направила военный корабль Королевского флота, известный как HMS Trent, в Гайану для участия в совместных учениях.

Отметим, что главная ценность Эссекибо – огромные разведанные запасы нефти, а также золотые месторождения. Потенциально нефтяные залежи составляют 10 млрд баррелей, а это 4-е место в мире по объему и 1-е место в мире по пересчету баррелей на одного жителя страны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Три героя уходящего года
Три героя уходящего года Ирина Халип
Что же дальше?
Что же дальше? Наталья Радина
Флотилия подбитых кораблей
Флотилия подбитых кораблей Виталий Портников
Главный страх Путина
Главный страх Путина Леонид Невзлин