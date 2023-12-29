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В Польше раскрыли, что за объект залетел на территорию страны во время атаки РФ

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  • 29.12.2023, 14:59
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В Польше раскрыли, что за объект залетел на территорию страны во время атаки РФ

Названо также место падения.

На территории Польши в районе села Вожучин-Цукровня упала (по предварительным данным) ракета. Это произошло утром 29 декабря, когда РФ совершила масштабный ракетный обстрел Украины, сообщает TV Republika.

После инцидента президент Польши Анджей Дуда провел телефонный разговор с главой Министерства национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышом. Во второй половине дня в Бюро национальной безопасности состоится заседание, посвященное падению воздушного объекта. Об этом сообщила в Twitter канцелярия Дуды.

Ранее польская армия сообщала, что неизвестный объект пересек границу со стороны Украины. Военные наблюдали за ним, пока объект не исчез с радаров. Это подтвердили в Оперативном командовании Войска Польского.

Министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заверил: «Государство работает».

Как передает TV Republika, жертв или пострадавших в результате падения ракеты нет.

Ранее СМИ писали, что объект двигался на огромной скорости, жители гмины Долгобычев на Люблинщине видели что-то в небе, слышали шум и свист. Но детонации (по неподтвержденным данным) не было.

В связи с нарушением воздушного пространства Польша привела в боевую готовность все силы и средства.

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