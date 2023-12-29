Олег Гарбуз: В 2024-м мы увидим свет в конце тоннеля 29.12.2023, 16:33

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Олег Гарбуз

Уходящий год дал нам надежду.

Каким уходящий год был для белорусской культуры? Известный актер, «купаловец» Олег Гарбуз вместе с сайтом Charter97.org подвел итоги 2023-го:

— Учитывая, что все происходило на фоне эмиграции и двух войн, то сам 2023-ий год никак позитивным не назовешь. Однако уходящий год был насыщенным для белорусской культуры в эмиграции.

Мы организовали белорусский Институт театра в эмиграции, провели первый Конгресс белорусской культуры в эмиграции, в котором я поучаствовал.

У литераторов прошел фестиваль PRADMOVA.

Одна из наших, «купаловских», премьер в этом году — спектакль «Плошча Перамогі» по Ольгерду Бахаревичу, который сделали в августе.

В этом, как и в прошлом году, свободные «купаловцы» неплохо поработали.

В июле также вышла премьера «Комедия Юдифи» по пьесе Сергея Ковалева.

Вышел у нас и очень нужный проект, посвященный политзаключенным, — «Слова з-за кратаў».

Думаю, что мы его еще сыграем. Он получился очень трогательным, настоящим.

Лично у меня было несколько премьер. Я дважы был с «Новым театром» во Франции. Свозили (в том числе — в Вильнюс) спектакль «ГЭТАМЫ», в основе которого лежит произведение Андруся Горвата «Радива «Прудок».

Тогда мы встретились с соотечественниками в «Доме легенд».

Отмечу, что в этом году у меня было и три фильма.

В конце года мы с «купаловцами» снялись в абсолютно чудесном клипе Vinsentа на замечательную песню «Не заўжды».

Правда, для зрителя может быть непонятно, кого я в клипе играю. Могу сказать, что по задумке Vinsenta это предок, который приходит и объединяется со своими следующими поколениями.

— Каким был этот год для культуры внутри Беларуси? В какой форме она еще продолжает существовать, если продолжает?

— Она существует, ведь люди, работающие в культуре, никуда не делись. Но все в Беларуси загнано под плинтус, в том числе — и культура. Все сидят только и думают, чтобы за ними не пришли. Не может быть сейчас ничего, кроме застоя и стагнации.

Культура внутри страны переживает не лучшие времена.

Как написала Ирина Халип, у нас есть три героя уходящего года: белорус сидящий, белорус уехавший и белорус оставшийся.

Я согласен с тем, что люди внутри остаются душой страны. Белорусы же в эмиграции заставляют что-то делать, чему-то происходить. Сидящие же, наверное, сейчас самая главная составляющая, которая дает нам силы не останавливаться, двигаться дальше.

— Кто для вас главные герои уходящего года?

— Для меня главные герои те, кто останавливает эту заразу и в Израиле, и Украине. Да и каждый белорус герой.

Знаете, у меня хорошее предчувствие. Если этот год дал надежду, то в следующем мы увидим свет в конце тоннеля.

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