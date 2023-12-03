Подтянулся со скоморошьей дудкой и Медведев 4 Телеграм-канал «СерпомПо»

3.12.2023, 9:53

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Человек в кожаном пальто насмешил потешной выходкой.

На дворе выходные. Раз так, начальники традиционно веселят граждан «великой державы», впавшей в дрему от Балтики до Тихого океана.

За потешными наградными мероприятиями младшего Кадырова подтянулся со скоморошьей дудкой федеральный центр.

Отчаянный ругатель, зампред Совбеза, человек в кожаном пальто Дмитрий Медведев вручил мэру Москвы Сергею Собянину награду «Юрист года» в номинации «За вклад в защиту социальных и трудовых прав».

Между прочим, в прошлом году лауреатом этой же премии был главный следователь (по совместительству идеолог) Александр Бастрыкин. Но в номинации «правозащитная деятельность». Поэтому сказать, что мы удивлены новым комичным награждением, нельзя. Что-то подобное должно было случиться.

Но Собянин и защита трудовых прав … Юрист года …

Вот, скажем, если бы в России учредили премию «Бордюр года» или «Плиточник года», то главным кандидатом в лауреаты Собянин стал бы заслуженно. И его награждение не вызывало бы никакого удивления.

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