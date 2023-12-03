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Небывалые снегопады остановили почти все движение на юге Германии

  • 3.12.2023, 10:43
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Небывалые снегопады остановили почти все движение на юге Германии

В аэропорту Мюнхена самолет примерз ко взлетной полосе

Сильный снегопад устроил настоящий хаос в некоторых районах южной Германии. А в столице Баварии Мюнхене было даже перекрыто воздушное и железнодорожное движение.

После приостановки рейсов до полудня субботы администрация аэропорта Мюнхена позже заявила, что он будет закрыт до 6 утра воскресенья.

Представитель аэропорта сообщил, что погода перенесла или приостановила 760 рейсов. По данным метеорологических служб Германии, за ночь с пятницы на субботу выпало более 40 сантиметров снега.

Опубликовано также видео из международного аэропорта Мюнхена, где самолет примерз ко взлетной полосе.

Местные власти попросили жителей в целях их безопасности оставаться дома. Зимняя погода также нарушила движение поездов, а железнодорожный оператор Deutsche Bahn заявил, что «главный вокзал Мюнхена работать не может».

В сообщении говорилось, что путешественникам следует готовиться к задержкам и отменам рейсов по всему региону. И это при том, что большинство автобусов, трамваев и пригородных поездов в Мюнхене остановились.

Футбольный матч между мюнхенской «Баварией» и берлинским «Юнион Берлин» также был отменен.

На остальной части Германии в течение нескольких дней шел снег и были низкие температуры. Согласно прогнозам синоптиков, наибольшее количество снега ожидается в субботу в Альгой на юге Баварии, где, по прогнозам, выпадет еще 30-40 сантиметров.

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