Небывалые снегопады остановили почти все движение на юге Германии 3.12.2023, 10:43

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В аэропорту Мюнхена самолет примерз ко взлетной полосе

Сильный снегопад устроил настоящий хаос в некоторых районах южной Германии. А в столице Баварии Мюнхене было даже перекрыто воздушное и железнодорожное движение.

После приостановки рейсов до полудня субботы администрация аэропорта Мюнхена позже заявила, что он будет закрыт до 6 утра воскресенья.

Представитель аэропорта сообщил, что погода перенесла или приостановила 760 рейсов. По данным метеорологических служб Германии, за ночь с пятницы на субботу выпало более 40 сантиметров снега.

Опубликовано также видео из международного аэропорта Мюнхена, где самолет примерз ко взлетной полосе.

Jets bound for COP28 Climate Change Conference have frozen in Munich, Germany.



Priceless 😂pic.twitter.com/bGb2hLViB5 — DD Denslow 🇬🇧 (@wolsned) December 2, 2023

Местные власти попросили жителей в целях их безопасности оставаться дома. Зимняя погода также нарушила движение поездов, а железнодорожный оператор Deutsche Bahn заявил, что «главный вокзал Мюнхена работать не может».

With 44 cm left on the ground this morning, Munich, Germany has officially experienced its biggest December snowstorm on record.

pic.twitter.com/qMqEHoQiLj — Nahel Belgherze (@WxNB_) December 2, 2023

В сообщении говорилось, что путешественникам следует готовиться к задержкам и отменам рейсов по всему региону. И это при том, что большинство автобусов, трамваев и пригородных поездов в Мюнхене остановились.

When you are stuck in a snowstorm but at least it looks beautiful.#Schnee #Munich #München pic.twitter.com/0XeUIJ40bU — Vishu Sharma (@vishu_sharma1) December 2, 2023

Never seen Munich so heavy with snow. Der Schnee ist thicc pic.twitter.com/71PMMUzrXn — Dr. Simon 🎄. 🎁. Clark (@Kelpiesi) December 2, 2023

Футбольный матч между мюнхенской «Баварией» и берлинским «Юнион Берлин» также был отменен.

На остальной части Германии в течение нескольких дней шел снег и были низкие температуры. Согласно прогнозам синоптиков, наибольшее количество снега ожидается в субботу в Альгой на юге Баварии, где, по прогнозам, выпадет еще 30-40 сантиметров.

Current situation in Munich ❄️🇩🇪 pic.twitter.com/YvQ6mIYIEe — Shaimaa Samir (@shaimou2a) December 2, 2023

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