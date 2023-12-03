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Белорусский певец Дмитрий Колдун рассказал о конфликте с Киркоровым

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  • 3.12.2023, 12:39
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Белорусский певец Дмитрий Колдун рассказал о конфликте с Киркоровым
Дмитрий Колдун

После этого артист остался без денег и питался одними кабачками с дачи.

Белорусский певец Дмитрий Колдун рассказал телеведущей «Фабрики звезд» Яне Чуриковой о конфликте с Виктором Дробышем и Филиппом Киркоровым, а также о том, как так получилось, что именно он представлял Беларусь на «Евровидении-2007».

Колдун также вспомнил, что ему сказала народная артистка СССР Алла Пугачева, когда он не смог взять на конкурсе высокую ноту в своей песне.

Спросила среди прочего Яна Чурикова и о том, как развивались события в жизни Дмитрия после «Евровидения».

- Как Филипп отреагировал на 6-ое место? – поинтересовалась ведущая реакцией Филиппа Киркорова, который и написал для Дмитрия песню Work Your Magic для конкурса 2007 года.

- Ну… На самом деле это был первый выход [Беларуси] в финал. Это была задача, - отметил певец.

- Как вы расстались после этого? Могло же так сложиться, что он подхватит тебя и будет продюсировать дальше?

- Не совсем так. После конкурса мне быстро напомнили, с какого парень года, с какого прохода и с кем я должен работать дальше. Собственно говоря, назначили мне в продюсеры Александра Лунева. Сказали, что с Виктором Дробышем больше не работаю, с Филиппом – больше не работаешь, - разоткровенничался Дмитрий. – Я стал персоной нон-грата сразу по нескольким направлениям.

- То есть такая комбинация: Дробыш на тебя имеет зуб, Киркоров, когда заканчивается «Евровидение», автоматически теряет интерес, - уточнила Чурикова.

- Короче, вот такая вот схема произошла. А я… Я просто ничего не делал. Меня это все так достало на тот момент, что я вот просто сразу…Хотел отдохнуть, поехал в Минск, замечательно проводил время со своей семьей, лежал на газоне на даче. И мне было хорошо, а когда я приехал в Москву... Меня вызвали однажды в Москву, сказали, что надо вернуться – есть разговор. Ну и сказали: расклад вот такой. А я не стал в тот момент принимать никаких решений. Этого как раз и ждали от меня и Виктор Дробыш, и Филипп. Начинаются разговоры, что я, как Колобок: от бабушки ушел, от дедушки ушел, - разоткровенничался певец.

- Но на самом деле получилось так, что кроме медийности у меня ничего не было. Мне нечего было есть. Мне не за что было снимать жилье. Я жил как полубомж такой, будучи победителем «Фабрики» и финалистом «Евровидения». Это было и до «Евровидения», когда закончились гастроли и деньги. А после – тем паче. У меня не было денег, я ел кабачки, росли у бабушки на даче. Дробыш отозвал права на репертуар. Была поддержка Первого канала, участвовал в телепередачах. К слову, Филипп после всего не запрещал мне исполнять Work Your Magic, - отметил Дмитрий Колдун.

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