Скрытая камера сняла в Гродно смелый социальный эксперимент 6 3.12.2023, 14:00

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Видеофакт.

Даже в СССР были пранкеры – в 1967 году в «советском» Гродно установили скрытую камеру и принялись ломать скамейку в общественном месте. Цель – узнать, сколько людей сделают замечание хулигану или вызовут милицию.

Это видео было снято в рамках документального кино «Гродненский кошелек». Режиссеры «Беларусьфильма» Никита Хубов и Владимир Орлов, пишет autogrodno.by.

Главный вопрос, на который отвечало видео 1967 года – «как расходуются бюджетные средства в Гродно?».

«Это наш рубль. Он единый: собственный он или народный», – отмечает диктор и рассказывает о социальном эксперименте, который проводили во время работы над фильмом.

С разрешения городской администрации в центре города молодой человек начинал демонстративно ломать парковую скамейку.

Съемочная команда заранее пригласила милиционера, который должен был защитить экспериментаторов от разъяренных горожан, что могли ринуться на охрану социалистической собственности.

Как думаете, какова была реакция окружающих? Помощь милиционера не понадобилась. Прохожие не обращали никакого внимания на парня, что ломал вещь, спонсируемую гродненским бюджетом. За целый час единственный мужчина сделал вандалу замечание.

«Каждая скамейка, кстати, стоила городу 2000 рублей. От такого ограбления, что было в эксперименте, инкассаторы не защитят», – говорит диктор.

Следом провели второй эксперимент, забив рубль в асфальт. Сколько на этот раз человек начнут действовать? Горожане не заставили долго ждать съемочную группу и принялись доставать рубль.

Было сложно, но у одного мужчины получилось.

Это видео опубликовала у себя на странице в ТикТок Александра Макеева. За три дня видео просмотрели более 500 000 раз.

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