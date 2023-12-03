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Вышел трейлер второго сезона сериала «Дом дракона» — приквела «Игры престолов»

  • 3.12.2023, 17:58
Вышел трейлер второго сезона сериала «Дом дракона» — приквела «Игры престолов»

Когда выйдет второй сезон.

Телеканал HBO представил первый официальный тизер-трейлер продолжения сериала «Дом дракона». Анонс состоялся 2 декабря на Comic Con Experience 2023.

Второй сезон приквела «Игры престолов» должен появиться на экранах летом 2024 года, точная дата пока неизвестна. В шоу будет восемь эпизодов.

События сериала происходят за два века до описанных в «Игре престолов». Шоу основано на книге Джорджа Мартина «Пламя и кровь». В нем рассказывается о противостоянии двух веток дома Таргариенов, которое привело к гражданской войне, описанной в «Пляске Драконов».

Как раз кровавая гражданская война и будет в центре сюжета во втором сезоне сериала.

Съемки сезона проходили весной-осенью нынешнего года. В картине выступили Эмма Д’Арси, Оливия Кук, Мэтт Смит, Рис Иванс и другие актеры. Автором и шоураннером сериала является Райан Кондал.

Напомним, первый сезон «Дома дракона» вышел на экраны в августе 2022 года и получил высокие оценки критиков и зрителей, а также премию «Золотой глобус» как лучшая телевизионная драма.

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