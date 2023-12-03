закрыть
3 декабря 2023, воскресенье, 20:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Брюсселе проходит многотысячное шествие климатических активистов

5
  • 3.12.2023, 19:24
В Брюсселе проходит многотысячное шествие климатических активистов

Акцию приурочили к датам климатического саммита в Дубае.

В Брюсселе проходит большая демонстрация климатических активистов на фоне климатического саммита в Дубае.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Шествие началось с вокзала Брюссель-Север и направляется в Парк пятидесятилетия. Организаторы анонсировали участие до 30 тысяч человек, реальное количество участников пока неизвестно, хотя это явно тысячи людей.

Главным лозунгом демонстрации является требование к европейским правительствам делать больше для более дружественной к окружающей среде промышленности, большей энергоэффективности и других мер, которые помогли бы замедлить климатические изменения.

Акцию приурочили к датам климатического саммита в Дубае, где страны-подписанты Рамочной конвенции ООН по изменению климата в течение двух недель будут обсуждать, как не допустить глобального потепления более чем на 1.5°C.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Собачье сердце
Собачье сердце Ирина Халип
Путина это раздражает
Путина это раздражает Виталий Портников
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность Леонид Судаленко
Эх, Васильич!
Эх, Васильич! Владимир Халип