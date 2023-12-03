В Брюсселе проходит многотысячное шествие климатических активистов

В Брюсселе проходит многотысячное шествие климатических активистов5
- 3.12.2023, 19:24
Акцию приурочили к датам климатического саммита в Дубае.
В Брюсселе проходит большая демонстрация климатических активистов на фоне климатического саммита в Дубае.
Об этом сообщает «Европейская правда».
Шествие началось с вокзала Брюссель-Север и направляется в Парк пятидесятилетия. Организаторы анонсировали участие до 30 тысяч человек, реальное количество участников пока неизвестно, хотя это явно тысячи людей.
Festive start to massive climate change march in bone-chilling Brussels pic.twitter.com/e4VKCy2NU4— Gareth Harding 🇺🇦 (@garethharding) December 3, 2023
Главным лозунгом демонстрации является требование к европейским правительствам делать больше для более дружественной к окружающей среде промышленности, большей энергоэффективности и других мер, которые помогли бы замедлить климатические изменения.
Акцию приурочили к датам климатического саммита в Дубае, где страны-подписанты Рамочной конвенции ООН по изменению климата в течение двух недель будут обсуждать, как не допустить глобального потепления более чем на 1.5°C.