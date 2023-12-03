Прошла жеребьевка футбольного Евро-2024 1 3.12.2023, 22:18

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Кто с кем сыграет?

Состоялась жеребьевка финальной стадии чемпионата Европы по футболу, который пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.

С 2016 года в финальной стадии принимают участие 24 команды, разбитые на шесть групп.

Результаты жеребьевки.

Группа А: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария.

Группа В: Испания, Хорватия, Италия, Албания.

Группа С: Словения, Дания, Сербия, Англия.

Группа D: победитель плей-офф А, Нидерланды, Австрия, Франция.

Группа Е: Бельгия, Словакия, Румыния, победитель плей-офф B

Группа F: Турция, Португалия, победитель плей-офф С, Чехия.

В плей-офф (1/8 финала) выходят по две лучшие команды из группы, а также четыре лучших из шести, занявших третьи места.

Три команды еще неизвестны, они завоюют право участвовать в континентальном первенстве через участие в стыковых матчах Лиги наций, которые пройдут в марте 2024 года.

Плей-офф А: Польша — Эстония, Уэльс — Финляндия. Победитель второй пары станет хозяином финала.

Плей-офф В: Израиль — Исландия, Босния — Украина. Победитель второй пары станет хозяином финала.

Плей-офф С: Грузия — Люксембург, Греция — Казахстан. Победитель первой пары станет хозяином финала.

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