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Российская теннисистка подытожила сезон словами «Слава Украине»

  • 3.12.2023, 22:54
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Российская теннисистка подытожила сезон словами «Слава Украине»
Вероника Мирошниченко

Вероника Мирошниченко родилась в Москве, но выросла и провела все детство в Запорожье.

Теннисистка с российским паспортом Вероника Мирошниченко поддержала Украину после победы в парном разряде на турнире в Мексике. Свой пост она опубликовала на украинском языке.

«Чемпионы в паре на турнире W40 в Мексике. Завершаю этот сезон с победой. Очень благодарна своим близким, своей семье, своей команде за поддержку. Несмотря на трудности, этот сезон был очень классным, было много слез, много улыбок, много побед, завершаю с лучшим рейтингом. Дальше будем работать и двигаться только вперед с новыми силами. Слава Украине», - написала российская теннисистка.

Добавим, что 26-летняя Вероника Мирошниченко родилась в Москве, однако все свое детство провела со своими украинскими родственниками в Запорожье. В 11 лет она переехала в США. В прошлом месяце Мирошниченко заявила, что мечтает сменить гражданство на украинское.

«Мои мама и папа, бабушка и дедушка – все из Запорожья. Я была воспитана в украинской семье, училась в обычной общеобразовательной школе практически 11 лет до момента, как уехала в США. Поэтому, конечно, я считаю Украину своей родиной и считаю себя украинкой, но с российским паспортом», – отметила теннисистка.

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