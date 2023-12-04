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Ученые: Веганство улучшает здоровье сердца и сосудов

  • 4.12.2023, 2:32
Ученые: Веганство улучшает здоровье сердца и сосудов

Исследование проводили на близнецах.

Веганская диета способна улучшить общее состояние сердечно-сосудистой системы за восемь недель, заявили ученые из Стэнфордского университета на основе результатов проведенного ими исследования на 22 парах однояйцевых близнецов.

Исследование проводилось с мая по июль 2022 года. Ученые отобрали 44 здоровых участников без сердечно-сосудистых заболеваний из Стэнфордского реестра близнецов. Одинаковые гены и условия воспитания участников позволили ученым исключить данные факторы как потенциальные помехи.

В каждой паре один участник придерживался всеядной диеты, другой – веганской, при этом обе диеты были качественными: с овощами, бобовыми, фруктами и цельным зерном, а также не содержали сахара и рафинированных крахмалов. Веганская диета была полностью растительной. Всеядная диета включала курицу, рыбу, яйца, сыр, молочные продукты и другие продукты животного происхождения.

В течение первых четырех недель служба питания доставляла участникам 21 блюдо в неделю: семь завтраков, обедов и ужинов. Остальные четыре недели участники готовили еду самостоятельно. На протяжении всего эксперимента ученые записывали всё, что едят участники, а участникам дали возможность консультироваться с профессиональным диетологом.

Лишь один участник эксперимента из 44 не смог до конца продержаться на веганской диете, что свидетельствует о том, что большинство людей при желании способны перестроить свой рацион питания очень быстро.

Уже в течение первых четырех недель у участников на растительном питании заметно снизились уровень холестерина, инсулина и масса тела по сравнению с их близнецами.

Сокращение в рационе насыщенных жиров, увеличение количества пищевых волокон и похудение – ключевые усилия, которые можно предпринять для своей продолжительности жизни с помощью веганской диеты, подчеркивают ученые. Среди дополнительных преимуществ такой диеты – улучшение микробиома кишечника и замедление сокращения теломер.

Ведущий автор исследования, профессор медицины Кристофер Гарднер призывает тех, кто не готов перейти на чистое веганство, хотя бы увеличить процент растительной пищи в своем рационе, что может позитивно отразиться на состоянии здоровья.

К тому же, даже просто уменьшение в рационе количества мяса значительно уменьшает углеродный след, о чем ранее сообщили ученые из Оксфордского университета.

Важно! Эта публикация основана на последних и актуальных научных исследованиях в сфере медицины и носит исключительно общеинформационный характер. Публикация не может быть основанием для установки каких-либо диагнозов. Если вы заболели или нуждаетесь в диагнозе, обратитесь к врачу!

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