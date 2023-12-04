В России снизят требования к здоровью призывников, чтобы увеличить армию 4.12.2023, 15:52

Изменения коснутся многих.

Министерство обороны России хочет изменить требования к здоровью военнообязанных с учетом «опыта специальной военной операции». Соответствующие изменения предлагается внести в положение о военно-врачебной экспертизе, отмечает The Moscow Times.

«Разработка проекта постановления обусловлена необходимостью совершенствования организации проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы, в том числе с учетом опыта специальной военной операции», — говорится в тексте документа, размещенного на официальном сайте для опубликования нормативно-правовых актов.

Положение о военно-врачебной экспертизе, куда предлагается внести изменения, содержит список заболеваний, от которых зависит категория годности к военной службе. О каких новых требованиях идет речь, в документе не сказано. Изменения коснутся призывников, контрактников, граждан, поступающих в мобилизационный людской резерв и призываемых на военные сборы, а также тех, кто поступает в военные профессиональные или образовательные организации.

В сентябре член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев предложил сократить список болезней, при наличии которых нельзя служить в армии. «То, что у нас в свое время были завышены требования к здоровью, — это 100%. С плоскостопием раньше служили, никаких проблем не было. Вот это в мою бытность было, когда в училище я шел, и так далее. Сейчас плоскостопие считается заболеванием, при котором человек не годен к военной службе. Это, безусловно, будет изменяться в сторону уменьшения таких заболеваний, которые совершенно не вредят исполнению служебных обязанностей», — объяснял Соболев.

Также в Госдуме призвали увеличить срок службы в армии до двух лет. «Служить срочную службу надо два года, тогда решится проблема с количеством призывников, второе — качество подготовки мобресурса», — написал в своем телеграм-канале член комитета по обороне Госдумы Андрей Гурулев.

1 декабря президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил РФ до 2,209 миллиона человек. Согласно документу, который размещен на сайте Кремля, численность непосредственно военнослужащих должна вырасти до 1,32 миллиона человек. Это на 170 тысяч больше, чем требовал предыдущий аналогичный указ Путина, подписанный в августе 2022 года — за несколько недель до объявления мобилизации.

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