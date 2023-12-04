У главной елки Бреста открыли долгожданный каток, но оказалось, что кататься там невозможно 4.12.2023, 17:35

Каток с синтетическим льдом у главной елки Бреста открыли впервые.

В Бресте у главной елки 1 декабря заработал каток. Власти анонсировали, что он уникальный и кататься на нем можно будет при любой погоде, но оказалось, что это не совсем так, пишет CityDog.

Каток с синтетическим льдом у главной елки Бреста открыли впервые. По словам властей, этот каток должен быть стать уникальным: почти 500 кв. м синтетического льда «премиум-качества одного из ведущих мировых производителей».

Обещали, что кататься на нем можно будет при любой погоде, и даже разыгрывали пригласительные от администрации города на первый сеанс.

Брестчане очень ждали открытия, но что-то пошло не так. В пятницу, 1 декабря, каток действительно заработал, но кататься на нем оказалось совершенно невозможно.

В выходные в ТikTok-аккаунте брестского журналиста Дениса Марука появилось несколько видео с разочарованными брестчанами, которые поделились, что коньки совсем не скользят по синтетическому льду. Да и на видео видно, что люди больше ходят по катку, чем едут.

Брестчане, которым удалось попасть на каток, рассказывают, что это все-таки больше детская забава: за счет небольшого веса и давления на лед у ребенка может получиться скользить, а вот у взрослых вряд ли.

Под постами журналиста в TikTok много недовольных, которые разочарованы и пишут, что лучше бы деньги из бюджета потратили на что-то другое.

Но есть и позитивные комментарии, где люди делятся, что каток — это больше для атмосферы и ощущения праздника, а не для профессионального катания.

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