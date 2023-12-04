Леонид Невзлин: Двухпартийный консенсус в Конгрессе как никогда необходим именно сейчас 4.12.2023, 23:15

Леонид Невзлин

Американским политикам следует в кратчайшие сроки прийти к соглашению, от которого зависит глобальная безопасность.

Сегодня агентство Bloomberg сообщило о том, что директор Административно-бюджетного управления США отправила лидерам Демократической и Республиканской партии в Конгрессе очень важное письмо. В нем шла речь о том, что финансовые ресурсы на поддержку Украины практически исчерпаны, пишет в Facebook Леонид Невзлин.

«Не существует волшебного источника финансирования, который мог бы удовлетворить этот момент», - написала Шаланда Янг, добавив, что «у нас практически нет времени». По ее словам, деньги на закупку оружия и оснащения для Украины закончатся до конца года, если Конгресс не предпримет никаких действий. Что, в свою очередь, «повысит вероятность военных побед России».

Агентство напоминает, что Белый дом запросил более 61 миллиарда долларов для помощи Украине в рамках пакета примерно в 105 миллиардов долларов, который также будет включать финансирование войны Израиля против ХАМАСа, союзников США в Тихом океане и деньги для размещения и обработки нелегальных иммигрантов вдоль границы с Мексикой.

Республиканцы надеются, что вопрос финансирования для Украины может стать рычагом давления в дискуссиях об охране границы и ужесточении миграционной политики.

Отсутствие соглашения по этим вопросам ставит под удар безопасность как Украины, так и Израиля. Двухпартийный консенсус в Конгрессе как никогда необходим именно сейчас, когда войны в наших странах находятся в очень проблемных точках. В Украине — из-за зимы и необходимости усиления противовоздушной обороны, а в Израиле — из-за прекращения перемирия по вине ХАМАСа и активизации боевых действий как на юге страны, так и на севере.

Американским политикам следует в кратчайшие сроки прийти к соглашению, от которого зависит глобальная безопасность.

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