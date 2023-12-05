Умер белорусский стендап-комик Дима Зубович
- 5.12.2023, 4:44
Комик написал, что оставил на память о себе свои шутки.
Информация о его смерти появилась в соцсетях, друзья стендапера выражают соболезнования.
Причины смерти не уточняются, но на его странице в Instagram появился прощальный пост.
«Это я доверил телефон сестре, чтобы написала мой последний пост. Так уж вышло ребят, что меня больше нет. Я много думал, правильно ли я все делаю, часто размышлял об этом в постах, а теперь думаю, можа и не надо было.
2 декабря меня не стало.
Не будем долго прощаться, скажу лишь, что я ушел в любимом мною городе, я успел попутешествовать, обзавестись большим кругом друзей и знакомых, и запомниться все по-разному», — говорится в сообщении.
Зубович написал, что оставил на память о себе свои шутки.
Дима Зубович — один из основателей прогрессивного комедийного проекта COMEDY DOGS и резидент первого в Беларуси стендап-клуба.