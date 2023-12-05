Умер белорусский стендап-комик Дима Зубович 5.12.2023, 4:44

Дима Зубович

Комик написал, что оставил на память о себе свои шутки.

Информация о его смерти появилась в соцсетях, друзья стендапера выражают соболезнования.

Причины смерти не уточняются, но на его странице в Instagram появился прощальный пост.

«Это я доверил телефон сестре, чтобы написала мой последний пост. Так уж вышло ребят, что меня больше нет. Я много думал, правильно ли я все делаю, часто размышлял об этом в постах, а теперь думаю, можа и не надо было.

2 декабря меня не стало.

Не будем долго прощаться, скажу лишь, что я ушел в любимом мною городе, я успел попутешествовать, обзавестись большим кругом друзей и знакомых, и запомниться все по-разному», — говорится в сообщении.

Зубович написал, что оставил на память о себе свои шутки.

Дима Зубович — один из основателей прогрессивного комедийного проекта COMEDY DOGS и резидент первого в Беларуси стендап-клуба.

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