В Стамбуле мужчине удалили четыре передних зуба в стоматологии 5.12.2023, 3:34

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Оказалось, что это сделал уборщик.

В турецком Стамбуле мужчина обратился в стоматологическую клинику и в итоге ему удалили четыре передних зуба. Оказалось, что это сделал уборщик, пишет Patronlardunyasi.

Сначала у 42-летнего Хакана Йылдырыма заболел зуб. Поэтому он позвонил в клинику. Там трубку поднял Джемаль Шенаслан, представился дантистом и назначил ему встречу вечером.

Когда мужчина пришел в клинику, там его встретил недавний телефонный собеседник. Рассказал, что преподает в университете. Йылдырым в тот момент был единственным пациентом в клинике.

Шенаслан осмотрел рот мужчины и решил удалить четыре верхних передних зуба. Когда Йылдырым засомневался в необходимости столь радикального лечения, то рассердился и попросил не учить его работать, пообещав позже установить ему импланты. «Дантист» сделал анестезию, удалил четыре зуба и взял плату в тысячу лир — это около 35 долларов.

Что со «стоматологом» что-то не так, пациент понял, обратившись в аптеку за прописанным ему лекарством. Но оказалось, что рецепт без печати врача. Поэтому мужчина обратился в клинику.

«Тот, кто работал, должен ставить и печать. Джемаль — мой уборщик, он приходит и убирает по вечерам», — сообщил ему владелец клиники Ибрагим Левент.

У пациента после удаления зубов лицо опухло «как воздушный шар», пишет издание. Состояние резко ухудшалось, под глазами появились синяки. Он попал в отделение неотложной помощи. Отмечается, что боль, которую постоянно испытывал пациент, стала терпимой лишь через месяц.

Мужчина обратился в суд. Там Шенаслан отверг обвинения — заявил, что он на самом деле зубной техник, но не проводил лечение сам. В итоге его приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы за «лечение пациентов без соответствующего образования».

Йылдырым также потребовал от Шенаслана 100 тысяч лир (около 5000 долларов) в качестве компенсации морального и физического вреда.

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