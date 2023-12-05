В Москве горел очень важный военный объект
- 5.12.2023, 8:36
- 1,332
Полковник ВСУ раскрыл подробности.
В столице России Москве горел очень важный военный завод.
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в комментарии «24 Каналу» рассказал, что этот завод в Москве производил корпуса для военной техники. Пожар на автомобильном заводе сопровождали взрывы.
Свитан отметил, что, кроме корпусов для техники, этот завод производил корпуса для ракет. То есть это очень важный и серьезный военный объект оккупантов. Вероятно, это работа российских партизан. Движения, которое представляют нацменьшинства в России, также борющиеся с режимом.
«Они помогают нам. Они борются с нами на линии фронта, они здесь на нашей территории, часть из них работает, в том числе и в России. Мы после нашей победы многое узнаем о сопротивлении внутри России. Там несколько десятков национальностей, которые готовы выйти из этой «тюрьмы народов», – заметил полковник запаса ВСУ.