В Москве горел очень важный военный объект 5.12.2023, 8:36

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Полковник ВСУ раскрыл подробности.

В столице России Москве горел очень важный военный завод.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в комментарии «24 Каналу» рассказал, что этот завод в Москве производил корпуса для военной техники. Пожар на автомобильном заводе сопровождали взрывы.

Свитан отметил, что, кроме корпусов для техники, этот завод производил корпуса для ракет. То есть это очень важный и серьезный военный объект оккупантов. Вероятно, это работа российских партизан. Движения, которое представляют нацменьшинства в России, также борющиеся с режимом.

«Они помогают нам. Они борются с нами на линии фронта, они здесь на нашей территории, часть из них работает, в том числе и в России. Мы после нашей победы многое узнаем о сопротивлении внутри России. Там несколько десятков национальностей, которые готовы выйти из этой «тюрьмы народов», – заметил полковник запаса ВСУ.

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