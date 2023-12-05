Найден самый здоровый завтрак в мире, который едят 100-летние люди 5.12.2023, 8:54

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Исследователь обнаружил меню в Коста-Рике.

Исследователь долголетия, научный сотрудник National Geographic, журналист и продюсер Дэн Бюттнер поделился, из чего, по его мнению, состоит самый здоровый завтрак в мире.

«Я провел 20 лет, изучая продукты, которые едят 100-летние люди… В укромном уголке Никойи (Коста-Рика) я, возможно, нашел самый здоровый завтрак в мире», - отметил он, передает cnbc.com.

По его словам, местные жители просыпаются каждый день в 04:00. Они разжигают дрова в глиняных печах, смешивают кукурузное тесто с древесной золой и делают из него лепешки на горячих глиняных тарелках. Кроме этого, они около часа медленно варят черную фасоль с луком, красным перцем и местными травами, после чего добавляют рис.

«Завтрак долголетия» - что делает его полезным

Отмечается, что кукурузные лепешки являются отличным источником цельнозерновых сложных углеводов с низким гликемическим индексом. Древесная зола разрушает клеточные стенки кукурузы, делая доступным ниацин (витамин B, который играет роль в передаче сигналов клетками и восстановлении ДНК) и высвобождает аминокислоты, чтобы организм мог их усвоить.

Черная фасоль содержит те же пигментные антоцианы (антиоксиданты), что и черника. Они очищают толстую кишку, снижают кровяное давление и регулируют инсулин, а также богаты фолатами, такими как калий и витамины группы B. А комбинация фасоли и риса создает целый белок, то есть дает организму все необходимые аминокислоты.

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