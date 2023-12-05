WSJ: Израиль готов затопить тоннели ХАМАС морской водой, помпы уже установлены 5.12.2023, 9:00

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На операцию потребуется несколько недель.

Израиль рассматривает идею затопления тоннелей палестинской террористической группировки ХАМАС в секторе Газа морской водой, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника.

Как говорится в сообщении, в ноябре ЦАХАЛ установил пять больших водяных насосов вблизи Аль-Шати — лагеря беженцев в городе Газа. Эти помпы достаточно мощные, чтобы перекачивать в тоннели ХАМАС тысячи кубометров воды в час и затопить их таким образом за несколько недель.

Израиль еще не решил, будет ли он это делать, но предупредил чиновников США об этом плане в ноябре.

Реакция в США, пишет WSJ, была неоднозначной, и некоторые чиновники выражали беспокойство — в частности относительно потенциального вреда водоносному горизонту и почве анклава.

«Мы не уверены, насколько успешной будет прокачка, потому что никто не знает подробностей о туннелях и земле вокруг них. Невозможно знать, будет ли это эффективно, потому что мы не знаем, как морская вода будет стекать в туннелях, в которых никто раньше не бывал», — цитирует WSJ свой источник.

3 декабря ЦАХАЛ заявил, что обнаружил более 800 входов в туннели ХАМАС с начала войны и разрушил 500 из них.

2 декабря ЦАХАЛ показал вход в туннель ХАМАС, найденный на школьном дворе в секторе Газа.

22 ноября в ЦАХАЛ заявили, что обнаружили и уничтожили более 400 тоннелей боевиков ХАМАС в секторе Газа.

Сеть туннелей была найдена под больницей Аль-Шифа, которую в Армии обороны Израиля называли основной базой для операций ХАМАС.

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