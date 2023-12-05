Залужному подали идею, как одной диверсией унизить и уничтожить Путина 5.12.2023, 9:16

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Аббас Галлямов

Фото: ex-press.by

Экс-спичрайтер Кремля озвучил неожиданный план.

В России происходит раскол внутри правящих лиц, где Путин еще не решил, нужно ли проводить выборы, а Патрушев предлагает вместо этого объявить мобилизацию, заявил в интервью для «Фабрики новостей» экс-спичрайтер главы Кремля, политолог Аббас Галлямов.

Если лучший способ защиты - нападение, то почему бы Генштабу ВСУ не провести диверсию с участием россиян, которые воюют на стороне Украины, позволив им проникнуть на территорию РФ.

Российский политолог назвал условия, при которых выборы в президенты РФ лучше вообще не проводить: «РДК» с «Российским легионом» до сих пор вторгались в количестве 100 или 200 человек и то систему на уши поставили. Представьте, что там вторгнутся 5 или 10 тыс. Я исхожу из того, что Залужный легко может это организовать. Он что не найдет 5 или 10 тыс. русскоязычных украинцев с двойным гражданством, которые подпадают под то, что попадает под определение «РДК» с «Российского легиона»? Им шевроны перешить, и все, и они вторглись туда вместо Пригожина и пошли на Москву».

Затем российский политтехнолог озвучил уничижительные для Путина последствия от диверсии, которую вполне мог бы организовать Генштаб ВСУ: «Тогда лучше, чтобы выборов не было на этот момент, потому что, если это наложится на выборы, я как политтехнолог говорю, вся избирательная кампания рухнет. Вы же понимаете, что такое предвыборная кампания Путина? Он будет рассказывать о «величии России», как она «встает с колен», а тут в этот момент у него войска бегут и «РДК» наступает. Кем он будет выглядеть в этой ситуации? Он будет выглядеть фантазером, вруном старым, извините за выражение. Вот так его воспринимать будут».

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