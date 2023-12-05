ВСУ пошли в атаку возле Авдеевки и вернули свои позиции 5.12.2023, 11:33

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Россиян выбили к югу от Степного.

Украинские войска атаковали российские позиции в полосе деревьев к югу от Степного, вблизи Авдеевки и восстановили утраченные позиции. Также ВСУ заняли позицию на острове Белогрудый на восточном (левом) берегу Херсонской области.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Российские войска вели наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но не добились никаких подтвержденных успехов 4 декабря.

Российский «военкор» заявил, что войска РФ атаковали к югу от Лимана Первого (12 км северо-восточнее Купянска) и вблизи Первомайского.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Синьковки и Петропавловки и вблизи Серебрянского лесничества, Тернов и Белогоровки.

Минобороны РФ утверждало, что украинские силы атаковали вблизи Синьковки на Купянском направлении и вблизи Торского, Ямполевки, Дибровы.

Бои в Донецкой области

Украинский Генштаб сообщил о неудачных атаках россиян вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки. Генштаб ВСУ также подтвердил, что украинские войска продолжают штурмовые действия на южном фланге Бахмута.

Опубликованные 4 декабря геолокационные кадры показывают, что российские войска якобы продвинулись вблизи водохранилища к северу от Авдеевки. «Военкоры» РФ утверждали, что продолжаются тяжелые бои вблизи Авдеевского коксохимического завода и в промышленной зоне.

Украинский Генштаб сообщил о неудачных наступательных операциях россиян восточнее Новокалинового и Новобахмутовки, а также вблизи самой Авдеевки, Степного, Северного и Первомайского.

Украинские силы недавно контратаковали вблизи Авдеевки и восстановили утраченные позиции. Опубликованные 4 декабря геолокационные кадры показывают, как украинские войска атакуют российские позиции в полосе деревьев к югу от Степного примерно 1 декабря.

Генштаб ВСУ заявил, что украинские силы отразили российские атаки вблизи Марьинки и Новомихайловки.

Южная ось

Российские войска продолжали наземные атаки в районе границы Донецко-Запорожской областей, но 4 декабря не имели никаких успехов.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отразили российскую атаку вблизи Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки). Российские источники утверждали, что войска РФ продолжают атаковать леса вблизи Старомайорского.

«Военкоры» РФ утверждали, что ВСУ атаковали российские силы к западу от Работино и вблизи Новопрокоповки и Вербового. Минобороны РФ также утверждало, что россияне якобы отразили украинскую наземную атаку вблизи Нестерянки (12 км северо-западнее Работино).

Российский блогер заявил, что украинские силы готовятся усилить обстрелы у Вербового, когда погода улучшится.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили российские атаки к югу от Работино и в районе Новопокровки.

4 декабря украинские войска продолжили наземные операции на восточном (левом) берегу Херсонской области и недавно заняли подтвержденную позицию на острове Белогрудый юго-западнее Херсона.

Геолокационные кадры, опубликованные 30 ноября, 1 декабря и 3 декабря, показывают, как украинские войска вступают в бой с российскими войсками в населенном пункте Белогрудово, что свидетельствует о том, что оккупанты, вероятно, контролируют большую часть острова и что украинские силы недавно заняли позиции вблизи населенного пункта.

Российский блоггер утверждал, что украинские силы продвинулись к югу от Крынок. Другие «военкоры» сообщали, что там продолжаются бои.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что российская группировка войск «Днепр» в Херсонской области пользуется плохой погодой для перегруппировки и сосредотачивает основные средства против украинского плацдарма в Крынках.

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