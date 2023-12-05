Запад больно ударил по авиации России 5.12.2023, 13:09

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Иллюстрационное фото

В Кремле началась нешуточная паника.

Критическая ситуация в гражданской авиационной отрасли России сложилась из-за западных санкций, которые хотя и ограниченно и все же действуют. Местные авиакомпании потеряли доступ к западному оборудованию и сервису. Результат – количество инцидентов с пассажирским авиатранспортом в России резко возросло с начала войны в Украине.

Из-за невозможности приобрести нужные запчасти, парк иностранных лайнеров российских авиакомпаний постепенно изнашивается. Санкционные ограничения заставили россиян заниматься «каннибализмом» – разбирать на запчасти одни самолеты, чтобы ремонтировать другие. Поэтому самолеты западного производства уже почти два года не получают подтвержденного производителями технического обслуживания.

Что сейчас происходит с авиацией в России и какого развития событий можно ожидать со временем, говорится в материале OBOZ.UA.

Пять аварий за два дня

С начала полномасштабного вторжения самолеты российских авиакомпаний все чаще вынуждены совершать жесткие приземления из-за внезапных неисправностей. Только за два дня, 1 и 2 декабря, по меньшей мере, 5 самолетов в России столкнулись с техническими проблемами. Так, 1 декабря Airbus A321 «Аэрофлота» рейсом Калининград-Москва аварийно приземлился в Петербурге из-за срабатывания индикации системы кондиционирования кабины пилотов. В тот же день Boeing 737 Аэрофлота рейсом из Москвы срочно сел в Южно-Сахалинскую через 1 декабря в Новосибирске сел самолет Superjet 100 компании с 78 пассажирами на борту, у которого отказали автопилот и закрылки, причем приземлиться он смог лишь на десятом круге.

На следующий день, 2 декабря, Airbus А321 «Аэрофлота» рейсом Москва-Петербург сел в Шереметьево из-за отказа левого двигателя, а в Тюмени совершил аварийную посадку по неназванной технической причине самолет Superjet 100, летевший в Уфу с 71 пассажиром на борту.

Также сообщается, что 2 декабря авиакомпания S7 Airlines объявила о сокращении полетной программы по нескольким направлениям. Перевозчик объяснил это «сезонным перераспределением самолетов и оптимизацией расписания». В частности, будут отменены полеты из Москвы в Нижний Новгород и Челябинск. Кроме того, сократится количество еженедельных рейсов из столицы в Волгоград, Пензу, Санкт-Петербург, Новосибирск и другие города.

Ломаются втрое больше

За первые восемь месяцев этого года было зафиксировано более 150 различных «нештатных» ситуаций. В то время как за предыдущие пять лет за аналогичный период в среднем фиксировалось 50 неисправностей, - об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, представителям которого удалось получить большой объем. закрытых служебных документов федерального агентства воздушного транспорта – «Росавиации».

По полученной информации, чаще всего у самолетов российских авиакомпаний ломаются двигатели. Это почти треть всех случаев. На втором месте проблемы с шасси. Также встречаются проблемы с тормозами, закрылками, системой кондиционирования и лобовым стеклом.

Среди всех самолетов, эксплуатирующих российские авиакомпании, почти две четверти бортов пережили не сертифицированное обслуживание с использованием запчастей неизвестного происхождения. Главным источником запчастей стал «каннибализм» других самолетов. К началу этого года по крайней мере 25-30% от всего гражданского флота России подверглось ремонту с помощью «каннибализма».

Учитывая это, только через год российский авиафлот сократился с 900 самолетов в начале 2022 года до менее 800 самолетов.

В ГУР отмечают, что анализ характера авиационных инцидентов по полученным документам указывает, что ряд отказов, особенно связанных с двигателями, шасси и механизацией крыльев, носит системный характер, что со временем приведет к коллапсу авиационной отрасли страны-агрессора.

Бан от ИСАО

Международная организация гражданской авиации (ICAO) поставила России «красный флажок» на странице аудита результатов безопасности полетов.

ICAO выявила серьезную проблему в области безопасности относительно способности России должным образом контролировать находящиеся под ее юрисдикцией воздушные суда.

«Красный флажок» был присвоен в 2018 году государству Бутан, а теперь появился в России. На практике это означает, что все остальные государства мира могут отказать российским самолетам в использовании их воздушного пространства из-за опасного состояния самолетов из РФ.

ICAO не может что-либо разрешать или запрещать, она может только рекомендовать и сообщить. Но на основании этой информации другие страны могут запрещать самолетам российских авиакомпаний использование своего находящегося на практике воздушного пространства.

Признали очевидное

Российские власти фактически признали, что западные санкции, наложенные на ее авиаотрасль из-за вторжения в Украину, поставили под угрозу безопасность полетов российскими авиакомпаниями. Об этом говорится в сообщении МИД России о жалобе, поданной в совет ИКАО.

Кремль назвал «неправомерными наложенные на страну ограничения, а именно запрет на поставку в Российскую Федерацию самолетов и запчастей к ним, их техническое обслуживание и страховку, использование воздушного пространства». Кроме того, Россия недовольна задержанием судов за рубежом и ограничением доступа к метеорологической информации для аэронавигации.

«Своими действиями государства-ответчики поставили под угрозу безопасность полетов международной гражданской авиации и серьезно подорвали взаимное доверие, которое является основой системы международной авиации уже почти 80 лет», - отметили в МИД страны-агрессора.

На очереди массовое сокращение

В российской авиастроительной корпорации «Иркут» подсчитали, что до конца 2030 года в эксплуатации останется до трех десятков из более чем 150 ранее выпущенных самолетов Superjet.

По сообщениям российских СМИ, при этом авиакомпании, эксплуатирующие этот тип воздушных судов, не рассчитывают на возможность ремонтов двигателей в России, а планируют делать это в Иране.

«В условиях дефицита двигателей и отсутствия возможности производить ремонт его «горячей части» из-за отработки ресурса установленных на SSJ-100 французско-российских двигателей SaM-146 к концу 2030 года в эксплуатации могут остаться только 28 «Суперджетов», считают в «Иркуте» и Объединенной двигателестроительной корпорации.

Также ожидается, что полномочия по продлению ресурса и капремонтам старых двигателей SaM-146 будут переданы в технические центры Ирана, где «накоплен 40-летний опыт работ с иностранными моторами».

Россия теряет «кукурузник»

Российские компании предупредили о рисках остановки полетов на «кукурузнике» Ан-2, рассчитанном на перевозку 12 пассажиров, а дальность полета с полной загрузкой составляет около 800 км.

Авиакомпании столкнулись с риском остановки полетов на таких судах из-за проблем со снабжением импортных запчастей.

По данным СибНИА за последнее время, общее количество Ан-2 в России сократилось по сравнению с 2015-м на 32,5% и составило 1012 машин. За тот же период количество «кукурузников» с сертификатами летной годности (вправе летать) снизилось на 14,5%, до 218 самолетов.

В России уже открыто признают, если не решить проблему со снабжением запчастей, через полгода машины начнут вставать. Процесс остановки парка Ан-2 может быть «достаточно быстротечным», их флот будет сокращаться быстрее, чем операторы начнут получать воздушные суда взамен.

Если раньше на авиаремонтных заводах для сервиса Ан-2 использовались совершенно новые компоненты, то сейчас в ход идет множество уже бывших в употреблении комплектующих.

Количество аварий будет расти

«Процесс деградации российской авиационной отрасли будет продолжаться несмотря на ограниченное влияние введенного санационного режима. Значительные проблемы россиян ждут через полтора-два года», – такое мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA высказал авиаэксперт Богдан Долинце.

«Первые звоночки относительно того, что проблемы из-за санкций дают о себе знать, в России прозвучали еще осенью 2022 года, когда ИСАО выдал этой стране красную карточку, – говорит Богдан Долинце. Это означает, что сейчас в РФ происходят неотвратимые процессы деградации в авиации, которые по международным правилам опасны.

За два года действия санкционного режима более 100 бортов в РФ было выведено из эксплуатации, а часть была разобрана в процессе «каннибализации». Оставшиеся самолеты, а это где-то 800 машин, треть из них не могут полноценно выполнять авиаперевозки из-за нехватки запчастей. Ремонт того или иного судна раньше занимал 4-5 дней, а сейчас 4-5 недель.

Так, на сегодняшний день можно констатировать тот факт, что Россия в определенной степени нашла возможность обхода санкций и имеет ограниченную возможность получать запчасти. Схема просто. Авиакомпания третьей страны покупает себе новые запчасти, а старые вроде бы списывает, а на самом деле перепродает в РФ. К слову, ни одна из таких компаний-посредников не понесла наказания. Но даже такой подход опасен, ведь россияне используя старые детали подвергают свои суда риску сбоев и неисправностей, которые мы и наблюдаем сегодня».

По мнению авиаэксперта, пока речь не идет о том, что через месяц или год вся российская авиация может остановиться, но негативные процессы продолжаются и они будут только расти. Авиапарк агрессора будет и дальше деградировать и сокращаться. Если за первый год санкций их воздушный флот уже сократился на 100 единиц, то ясно, что каждый следующий год будет еще хуже в этом отношении.

Такое развитие событий приведет к тому, что количество самолетов, которые могут выполнять безопасные полета, неустанно будет сокращаться. В то же время пропорционально этому процессу будет расти количество аварийных инцидентов. В такой ситуации серьезные авиакатастрофы – только вопрос времени. По моему мнению, предельная дата определенного запаса прочности для российской авиации – конец 2025 года. К этому времени их воздушный флот реально может деградировать до уровня стран так называемого третьего мира, а может и хуже. Но это при полноценном санкционном режиме и полном закрытии для россиян рынка запчастей и технологий Запада», – констатировал Олег Долинце.

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