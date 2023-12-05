Колледжи вслед за вузами стали поднимать цены за обучение

Колледжи вслед за вузами стали поднимать цены за обучение1
- 5.12.2023, 15:56
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Учиться в Беларуси становится все дороже.
После того, как появилась новость, что с 1 декабря вузы подняли цены на обучение, читатель сообщил «Зеркалу», что их колледж это тоже затронуло. «В Минском государственном колледже цифровых технологий стоимость тоже подняли», — написал читатель. В учебном заведении информацию подтвердили.
— Точную сумму повышения пока не знаю, допсоглашение еще не давали, но платеж за декабрь выставили на 50 рублей больше, чем в прошлом месяце, — сообщил читатель.
В Минском государственном колледже цифровых технологий, куда журналисты позвонили как родители учащегося, им подтвердили, что теперь за обучение придется платить больше.
— С 1 декабря у нас повышается стоимость обучения в колледже. Приказ об этом ваш ребенок может получить у своего куратора, — отметили в учебном заведении.
На сайте колледжа пока нет информации о новых расценках.
А вот Минский государственный архитектурно-строительный колледж, который является филиалом БНТУ, такие данные уже опубликовал. Тут учащиеся 1 и 2 курсов с 1 декабря будут платить за год обучения на 295 рублей больше. В целом изменения в ценах выглядят так:
Информация о повышении платы за обучение появилась также на сайте Минского радиотехнического колледжа, который является филиалом БГУИР.
С 1 декабря также повышают цены и в Витебском медицинском колледже, куда журналисты тоже позвонили как родители учащегося. Никаких точных цифр там не назвали, но уточнили, что повышение составит «буквально 20 рублей в месяц».
— [Для этого] с каждым студентом будут заключать допсоглашения, — сообщили в учебном заведении, сказав, что документ юрист уже готовит.