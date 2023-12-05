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Lada влетела в Nissan на трассе в Брестской области

  • 5.12.2023, 16:06
  • 1,062
Lada влетела в Nissan на трассе в Брестской области

Пострадали три человека.

Три человека пострадали в лобовой аварии, которая произошла утром 5 декабря на 88-м километре трассы Р88 Житковичи — Давид-Городок — граница Украины.

Как сообщили в областной ГАИ, 54-летний водитель Lada не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в Nissan, за рулем которого находилась 39-летняя жительница Столинского района.

В результате ДТП водитель, а также два пассажира Lada получили телесные повреждения и были госпитализированы.

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