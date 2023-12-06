Поразившая Китай новая инфекция докатилась до России

Поразившая Китай новая инфекция докатилась до России1
- 6.12.2023, 8:24
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Болезнь поражает детей и подростков.
В России зафиксированы отдельные случаи микоплазменной инфекции, о вспышке которой предупредили китайские власти.
Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, которую цитирует РИА «Новости», все групповые случаи, включая коллективные проявления инфекции, находятся под активным расследованием.
Ведомство проводит комплексную лабораторную диагностику у заболевших и их контактов. Микоплазменной пневмонией чаще заболевают дети и подростки, особенно в осенне-зимний период.
Симптомы включают сильный и длительный кашель, боли в грудной клетке, а в редких случаях возможна обструкция бронхов. Для подтверждения диагноза рекомендуется проведение ПЦР-теста.
В ноябре информация о вспышке неизвестной пневмонии в Китае появилась в The Telegraph. Позднее китайские власти уточнили, что это микоплазменная пневмония. Они отметили увеличение числа заболевших еще в мае. Врачи подчеркнули, что все острые респираторные заболевания в стране вызваны известными возбудителями.
В начале декабря случаи микоплазменной инфекции зафиксированы в Европейском союзе и США.
Эксперты подчеркивают, что в США ожидается ухудшение ситуации, сравнимое с некоторыми периодами пандемии COVID-19. Общее течение болезни обычно благоприятное, однако врачи предупреждают о возможных тяжелых случаях, подчеркивая важность ранней диагностики и медицинского вмешательства.