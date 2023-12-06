В Москве вынесли первый приговор военным за поражение от ВСУ в Белгородской области РФ 1 6.12.2023, 9:57

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Двоих высокопоставленных офицеров российской армии судили в закрытом режиме.

Военный суд в Москве вынес первый приговор «за неотражение внезапного нападения вооруженных сил Украины на территорию России» из-за нарушения боевого дежурства. Двое российских офицеров получили по четыре года заключения, пишет «КоммерсантЪ».

Двоих офицеров российской армии — подполковника Анатолия Бондарева и майора Дмитрия Дмитракова — судили в закрытом режиме. Они обвинялись по ч. 2 ст. 340 УК РФ (Нарушение правил боевого дежурства по отражению внезапного нападения на территорию РФ).

По версии прокуратуры, 27 апреля прошлого года они не смогли предотвратить обстрел ВСУ своей части в Белгородской области, где находился склад боеприпасов. Под обстрелом погибли семь российских военнослужащих, еще 43 человека были ранены.

По данным источников издания, вместо предусмотренного статьей десятилетнего заключения в колонии строгого режима фигуранты получили по четыре года. Более полутора лет из этого срока они уже отбыли, находясь под следствием и судом, и поэтому вскоре могут претендовать на условно-досрочное освобождение (УДО).

Кроме того, как стало известно «Ъ», суд не стал лишать осужденных офицерских званий. Таким образом, отбыв наказание или выйдя по УДО, они вполне могут вернуться в Вооруженные силы России.

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