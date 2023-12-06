Российского пропагандиста Соловьева снова вызвали на дуэль 1 6.12.2023, 10:14

8,122

Струсивший «рупор Кремля» нахамил в ответ.

Российский блогер Даня Милохин вызвал на бой Владимира Соловьева после критики и оскорблений в свой адрес, сообщает RTVI.

5 декабря в эфире программы «Соловьев Live» российский пропагандист попытался уйти от вызова и предложил Милохину «встретиться на фронте».

«Едет этот … на машинке … и видео снимает, и вызывает меня на бой. Слышь ты, ну давай подъезжай сюда на бой. Поедем в Марьинку, Авдеевку», — сказал Соловьев.

«Тут есть два любопытных момента. Строго говоря, по дуэльному кодексу вызываемый на дуэль (в данном случае Соловьев) имеет право выбора места, времени и оружия. И в этом смысле его предложение Милохину встречаться в Марьинке вполне вписывается в правила.

Но здесь есть и второй момент, прописанный в дуэльном кодексе. Дуэли возможны только между равными. Если Соловьев откликается и выражает готовность — то он признает Милохина равным себе. И тогда хамство в отношении Милохина Соловьева вообще не красит. Впрочем, с репутацией там и так не очень, так что лишняя вкусовая нотка там уже ничего не изменит», — отметил российский блогер Анатолий Несмиян.

Напомним, ранее Соловьева вызывал на дуэль российский журналист из Краснодара Кирилл Гурьев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Charter97.org следующим образом:



ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ PAYPAL:

Ссылка:

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=WPS4NY975YGSS&source=url



РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com Если вам понравилась статья, вы можете поддержать сайтследующим образом:Bank Millennium S.A.ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, WarszawaPL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123BIGBPLPWFundacja “KARTA ‘97”Darowizna na cele statutoweСвязаться с нами можно по адресу