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Российского пропагандиста Соловьева снова вызвали на дуэль

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  • 6.12.2023, 10:14
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Российского пропагандиста Соловьева снова вызвали на дуэль

Струсивший «рупор Кремля» нахамил в ответ.

Российский блогер Даня Милохин вызвал на бой Владимира Соловьева после критики и оскорблений в свой адрес, сообщает RTVI.

5 декабря в эфире программы «Соловьев Live» российский пропагандист попытался уйти от вызова и предложил Милохину «встретиться на фронте».

«Едет этот … на машинке … и видео снимает, и вызывает меня на бой. Слышь ты, ну давай подъезжай сюда на бой. Поедем в Марьинку, Авдеевку», — сказал Соловьев.

«Тут есть два любопытных момента. Строго говоря, по дуэльному кодексу вызываемый на дуэль (в данном случае Соловьев) имеет право выбора места, времени и оружия. И в этом смысле его предложение Милохину встречаться в Марьинке вполне вписывается в правила.

Но здесь есть и второй момент, прописанный в дуэльном кодексе. Дуэли возможны только между равными. Если Соловьев откликается и выражает готовность — то он признает Милохина равным себе. И тогда хамство в отношении Милохина Соловьева вообще не красит. Впрочем, с репутацией там и так не очень, так что лишняя вкусовая нотка там уже ничего не изменит», — отметил российский блогер Анатолий Несмиян.

Напомним, ранее Соловьева вызывал на дуэль российский журналист из Краснодара Кирилл Гурьев.

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