Илья Соловьев стал 12-м белорусoм, набравшим очки в НХЛ 6.12.2023, 10:41

Илья Соловьев

Но есть нюанс.

Защитник «Калгари» Илья Соловьев, заработавший в матче против «Миннесоты» ассистентский балл, стал 12-м белорусским хоккеистом, кто набрал очки в регулярных чемпионатах НХЛ, сообщает «Трибуна».

Для того, чтобы открыть счет результативным баллам ему потребовались 3 игры.

Но несмотря на это, «Калгари» все равно проиграл «Миннесоте».

Прежде очки в регулярном чемпионате НХЛ набирали:

Михаил Грабовский – 296 (125+171) в 534 матчах

Андрей Костицын – 222 (103+119) в 398 матчах

Руслан Салей – 204 (45+159) в 917 матчах

Сергей Костицын – 176 (67+109) в 353 матчах

Владимир Цыплаков – 170 (69+101) в 331 матче

Егор Шарангович – 117 (58+59) в 230 матчах

Константин Кольцов – 38 (12+26) в 144 матчах

Алексей Протас – 33 (9+24) в 112 матчах

Владислав Колячонок – 3 (1+2) в 35 матчах

Олег Микульчик – 3 (0+3) в 37 матчах

Дмитрий Коробов – 1 (0+1) в 3 матчах

Еще три белоруса результативных баллов не заработали: Максим Сушко (2 матча), Роман Граборенко (1 игра), Александр Андриевский (1 поединок).

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