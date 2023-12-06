Илья Соловьев стал 12-м белорусoм, набравшим очки в НХЛ
- 6.12.2023, 10:41
Но есть нюанс.
Защитник «Калгари» Илья Соловьев, заработавший в матче против «Миннесоты» ассистентский балл, стал 12-м белорусским хоккеистом, кто набрал очки в регулярных чемпионатах НХЛ, сообщает «Трибуна».
Для того, чтобы открыть счет результативным баллам ему потребовались 3 игры.
Но несмотря на это, «Калгари» все равно проиграл «Миннесоте».
Прежде очки в регулярном чемпионате НХЛ набирали:
Михаил Грабовский – 296 (125+171) в 534 матчах
Андрей Костицын – 222 (103+119) в 398 матчах
Руслан Салей – 204 (45+159) в 917 матчах
Сергей Костицын – 176 (67+109) в 353 матчах
Владимир Цыплаков – 170 (69+101) в 331 матче
Егор Шарангович – 117 (58+59) в 230 матчах
Константин Кольцов – 38 (12+26) в 144 матчах
Алексей Протас – 33 (9+24) в 112 матчах
Владислав Колячонок – 3 (1+2) в 35 матчах
Олег Микульчик – 3 (0+3) в 37 матчах
Дмитрий Коробов – 1 (0+1) в 3 матчах
Еще три белоруса результативных баллов не заработали: Максим Сушко (2 матча), Роман Граборенко (1 игра), Александр Андриевский (1 поединок).