На границе Беларуси с Украиной появится большой военный полигон 6.12.2023, 11:54

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Названы четыре возможные площадки для строительства.

Лукашенко намерен построить новый крупный военный полигон в приграничной с Украиной Гомельской области. Об этом во вторник, 5 декабря, заявили расследователи проекта «Беларускi Гаюн».

В частности, они ссылаются на публикации Института «Военпроект» РБ, писавшего о переговорах по субподрядчикам для выполнения работ по объекту.

«Заказчики искали, кто мог бы сделать картографическую основу масштаба 1:5 000 на территорию участка работ, расположенного в Речицком и Гомельском районах Гомельской области», — указывают расследователи.

В тендере в качестве площади для работ указано 20 000 гектаров, или 200 км².

«На самом деле площади строительства и самого полигона могут быть гораздо меньше», — пишет проект.

Расследователи считают, что это будет не бригадный, а общевойсковой полигон.

Вероятными местами для будущего военного объекта, согласно анализу журналистов, могут быть:

№1. Лес в районе с. Столбня-1/Столбня-2, Засилье и Борхов (Речицкий район РБ).

№2. Лес восточнее сел Борхов, Акимовка (Речицкий район) - на месте бывшего 404-го ракетного полка (северная часть). Полигон может распространиться и на восток, в село Прибор (Гомельский район).

№3. Лес в районе с. Свидовка (Речицкий район) – на месте бывшего 404-го ракетного полка (южная часть). Территория может продлиться на восток до с. Сосновка и Цикуны (Гомельский район).

№4. Лес в районе с. Нагорное, Рудня Жигальская и Василево (Гомельский район).

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