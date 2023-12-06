У брестчанина прямо на трассе дотла сгорел новый автомобиль BMW 9 6.12.2023, 12:25

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Белорус утверждает, что из-за заводского брака.

Пару недель назад уроженец Бреста Давид Мартынович ехал из Москвы в Беларусь на «машине мечты» — новой BMW 3-Series F31, которая обошлась ему в 25 тысяч евро. Но прямо на трассе авто сгорело дотла из-за заводского брака. Парень написал дилеру и концерну-производителю, рассчитывая на возмещение ущерба, но и там, и там ему отказались помочь, пишет onliner.

Уроженец Бреста Давид живет в Москве, где работает видеографом. BMW мечты ему пригнали летом из Германии — покупка легковушки обошлась примерно в 25 тысяч евро. Сюда вошли услуги по перевозке авто, а также растаможка, оформление транзитов, комплект зимней резины, диски, страховка и оформление.

Перед тем как отправиться на новом авто на родину, парень успел проездить на нем 4 месяца, и никаких проблем не было. Но в день инцидента, когда они с другом двигались из Москвы в направлении Беларуси, легковушка сначала задымилась, а потом загорелась — огонь уничтожил ее почти целиком, включая находившиеся внутри вещи еще на 2000 долларов.

Уже после возгорания автомобиля Давид получил от концерна-производителя письмо о том, что его легковушка «имеет заводской брак — система EGR не соответствует качеству BMW Group». Ему посоветовали обратиться в сервис компании и предупредили, что в противном случае «возможно возгорание моторного отсека».

Брестчанин решил добиться компенсации, но с этим оказалось не все гладко. Машина была на белорусских номерах, и поэтому Давид решил обратиться к дилеру BMW в Минске (так указано на сайте компании. — Прим.).

— Дилер помочь не смог, мне только предложили составить письмо от имени автосалона в главный офис BMW. Ответа на это письмо мы так и не получили. В итоге пришлось самому писать производителю на почту. На этот раз ответ пришел. BMW предположили, что инцидент мог произойти не только из-за брака. Я ответил, что у меня на руках есть пожарная экспертиза, подтверждающая брак. Тогда пришло еще одно письмо: из Германии мы вам оказать поддержку не можем, — рассказывает Давид.

По признанию молодого человека, потеря автомобиля, на который он долго копил, стала сильным ударом не только для него самого, но и для его родителей. В семье, кроме Давида, еще семеро детей. Машиной пользовался не он один.

Теперь придется покупать новое авто, но Давид уверен, что это будет точно не BNW и более дешевая машина.

— Не хочется так же сильно волноваться за следующую покупку. А к случившемуся я уже отношусь проще. Слава богу, что сам цел остался, — подытожил Давид.

Напомним, еще в 2018 году Немецкое агентство печати сообщало о отзыве более 100 тысяч дизельных BMW различных модификации третьей и пятой серии в Южной Корее. Причиной тогда называлась угроза возгорания из-за возможного дефекта в системе рециркуляции отработанных газов (AGR, EGR).

Речь шла о 42 моделях, выпускавшихся с 2011 по 2016 год. Всем владельцам дизельных BMW, оснащенных потенциально дефектным узлом, было предложено пройти диагностику на сервисе, где в случае обнаружения неисправности им обещали бесплатную замена данного элемента.

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