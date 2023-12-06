Партизаны в Крыму нашли штаб неизвестной воинской части РФ 6.12.2023, 12:30

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Оккупанты используют гражданские машины и переодеваются в гражданскую одежду.

Партизаны нашли штаб одного из подразделения ВС РФ во временно оккупированной Евпатории (Крым). Он находится на территории пока неизвестной воинской части захватчиков.

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «Атеш».

«Партизаны уже несколько недель наблюдают за работой штаба пока еще неизвестной военной части в Евпатории», - говорится в сообщении.

По данным подполья, офицеры пытались использовать гражданские машины, носить гражданскую одежду, прятать военную аппаратуру для связи.

«Каждый день фиксируем размещение 2-3 автомобиля на черных номерах «особо важных» командиров и начальника штаба», - отмечают в «Атеш».

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