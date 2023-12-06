«Чтобы добраться домой, нужно было понять одну фразу» 1 6.12.2023, 12:32

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Белорусы рассказали, как попадали в странные ситуации из-за незнания польского.

Польский язык похож на белорусский, поэтому обычно белорусам несложно найти общий язык с поляками даже без хорошего знания польского. К сожалению, не всегда.

Читатели рассказали MOST о неприятных ситуациях, в которые они попадали из-за недостаточного владения польским языком.

«Час простояла на станции»

Однажды, сев в поезд, Виктория услышала, как проводник о чем-то предупреждает пассажиров. Но подробностей не разобрала и потому не придала этому значения. О том, что что-то идет не так, девушка догадалась, только когда ее и других пассажиров высадили на промежуточной станции.

— Оказывается, проводник предупредил нас, что поезд не доедет до пункта назначения из-за поломки. Если бы я об этом знала, то подождала бы другую электричку или изменила маршрут.

Следующий поезд приехал только через полтора часа.

— Это был вечер октября, мы стояли под дождем и ветром. Станция, где нас высадили, находилась в глуши, так что мы даже под навес не могли спрятаться, — рассказывает Виктория.

Домой девушка все-таки добралась, но серьезно простудилась.

— Вот так проболела целую неделю, а разбери я всего лишь одну фразу — все было бы хорошо.

«Думала, что английского будет достаточно»

Евгения переехала в Польшу не так давно, польский язык пока на должном уровне не выучила.

— Еще со школы я привыкла, что если ты знаешь английский, ты всегда на шаг впереди, у тебя есть преимущество и ты конкурентоспособен.

В Польше девушке удалось найти работу по специальности, и спустя полгода начальство предложило ей подать заявку на оплачиваемую стажировку.

— В студенческие годы я несколько раз ездила по программе студенческого обмена Erasmus, там заявка рассматривается на конкурсной основе. Благодаря хорошему английскому я всегда проходила — посетила несколько стран.

Евгения была уверена, что и в этот раз с легкостью попадет на стажировку, предложенную начальством.

— Какого же было мое разочарование, когда я увидела, что программа предусмотрена только для носителей польского языка. К сожалению, все занятия и воркшопы я бы не восприняла. Да что там говорить, я бы даже заявку не смогла заполнить, — признается Евгения.

«Наш уровень ограничивался «Dzień dobry» и «Do widzenia»

Анна и Дмитрий занялись поиском квартиры сразу же, как приехали в Польшу. Языком они на тот момент владели очень слабо.

— Наш уровень ограничивался «Dzień dobry» и «Do widzenia», — вспоминает Дмитрий. — Когда мы встречались с арендодателями, этого набора нам хватало.

Все изменилось в день, когда пара пришла на просмотр квартиры и обнаружила других претендентов.

— Парень и девушка — то ли беларусы, то ли украинцы. Но польский у них был в разы лучше нашего. Хозяин, который проводил просмотр квартиры, был одинаково приветлив по отношению и к нам, и к ним. Но те ребята с ним разговорились, задавали множество вопросов, даже шутили.

В конце просмотра семья, знающая польский, подписала документы на аренду.

— Очевидно, что они расположили к себе хозяина благодаря знанию польского. Было немного обидно. Та квартира нам тоже пришлась по вкусу, и мы ничем не хуже той пары, — считает Дмитрий.

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