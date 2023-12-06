Лукашенко не доверяют 95% украинцев 3 6.12.2023, 14:28

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Хуже рейтинг только у Путина.

Социологическая группа Info Sapiens по заказу Центра «Новая Европа» узнала, что за один год украинцы стали меньше доверять президентам Польши Анджею Дуде и Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Уровень доверия к молдавскому лидеру Майе Санду наоборот вырос. Лукашенко — в лидерах по уровню недоверия, пишет liga.net.

Больше всего из всех западных политиков украинцы доверяют президенту США Джо Байдену: его уровень доверия на 2023 год – 83% (в прошлом году это были 79%).

На втором месте – Дуда. Ему доверяют 77% опрошенных. При этом в 2022 году он опережал Байдена (в прошлом году польскому президенту доверяли 86% украинцев).

Третье и четвертое места разделяют президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Великобритании Риши Сунак (по 74%). По сравнению с прошлым годом, их рейтинг доверия подрос.

Также с 50% до 61% возросло доверие к Санду. Генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу доверяют чуть больше – 66%.

Канцлер Германии Олаф Шольц вызывает доверие у 61% украинцев, а президент Франции Эмманюэль Макрон – у 55%.

Линейку тех, кому украинцы совсем не доверяют, возглавил российский диктатор Владимир Путин (97%), сразу за ним «коллега» Лукашенко (95%).

Вслед за Путиным и Лукашенко с практически абсолютным недоверием украинцев к ним идет китайский лидер Си Цзиньпин. 85% украинцев сказали, что в основном или полностью ему не доверяют.

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