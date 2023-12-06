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12-летняя белорусская школьница попала в реанимацию с отравлением алкоголем

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  • 6.12.2023, 14:56
  • 2,742
12-летняя белорусская школьница попала в реанимацию с отравлением алкоголем

Накануне вечером в доме было застолье.

Утром 6 декабря 12-летнюю девочку из Хотимска доставили в больницу с признаками отравления алкоголем. Девочка была без сознания. Сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает Следственный комитет.

Установлено, что накануне вечером ее мать с сожителем и знакомым распивала алкоголь. Иногда взрослые выходили на балкон курить. Пятеро детей оставались в это время в квартире. На следующий день утром сожитель матери заметил, что старшая девочка находится без сознания, и вызвал скорую.

Следователи проводят проверку.

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