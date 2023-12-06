Белорус смог оспорить штраф по «письму счастья» 1 6.12.2023, 16:56

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Как у него это получилось?

Гродненцу Сергею прислали «письмо счастья» за превышение на 25 км/ч. Вот только мужчина утверждает, что во время фиксации нарушения вместе с автомобилем он находился в другом месте. Такое бывает?

Читателю «АвтоГродно» пришел штраф за нарушение скоростного режима на трассе Барановичи — Новогрудок — Ивье (Ивьевский район). Ограничение скорости, действующее на данном участке дороги, — 60 км/ч. Превышение составило 25км/ч.

Если присмотреться к фотографии «письма счастья», которое публикует издание, то можно заметить, что в графе «Транспортное средство» указан Ford Galaxy с номером 1826 МС-4. Но на снимке… Toyota. Регзнак «Тойоты»похож с тем, что на «Форде» Сергея. Отличается всего одна цифра — 6 вместо 8.

Как утверждает Сергей, 24 ноября он написал заявление на имя начальника ГАИ Гродно с объяснением причины, почему он не готов оплачивать штраф. Через неделю был получен ответ. Он предоставил изданию фотографию документа: «Постановление в отношении вас было вынесено ошибочно. В базу данных внесены соответствующие корректировки. Таким образом, вы считаетесь лицом, не привлекавшимся к административной ответственности по данному постановлению».

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